Астрономы обнаружили черную дыру, странствующую по галактике на сверхскоростях

Исследователи впервые получили неопровержимое доказательство того, что сверхмассивные черные дыры могут блуждать по космосу.

Ученые давно предполагали, что сверхмассивные черные дыры могут блуждать в космосе, но поймать их в движении оказалось достаточно сложно. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики нашли самый яркий на сегодняшний день случай движения сверхмассивной черной дыры.

"Мы не ожидается, что большинство сверхмассивных черных дыр будут двигаться, большинство из них обычно довольствуются тем, что сидят на одном месте без дела. Они настолько тяжелые, что их сложно заставиться двигаться. Подумайте, насколько сложно привести в движение шар для боулинга в сравнении с футбольными мячом, при том что "шар для боулинга" в несколько миллионов раз больше массы нашего Солнца. Для этого потребуется довольно мощный толчок", – говорит руководитель исследования астроном Доминик Пеше.

Пеше и его команда занимались поисками такого редкого явления на протяжении пяти лет, сравнивая скорости сверхмассивных черных дыр и их галактик.

"Мы пытались выяснить, совпадают ли скорости черных дыр со скоростями галактик, в которых они находятся. Ожидалось, что они должны иметь одинаковую скорость. В противном случае, это означает, что черная дыра была потревожена", – объясняет астроном.

В рамках исследования команда наблюдала за 10 далекими галактиками и сверхмассивными черными дырами в их центре. Для изучения были выбраны черные дыры, содержащие в своих аккреционных дисках воду.

Когда вода вращается вокруг черной дыра, она порождает подобный лазеру луч радиосвета, известный как мазер. Они помогают ученым максимально точно измерить скорость черной дыры.

Такой метод показал, что 9 из 10 сверхмассивных черных дыр находятся в состоянии покоя, но одна, похоже, находится в движении.

Черная дыра в центре галактики J0437 + 2456 находится на расстоянии в 230 млн световых лет от Земли. Ее масса примерно в 3 млн раз больше, чем у нашего Солнца.

Команда ученых считает, что она движется со скоростью около 170 тыс. км/ч внутри своей галактики.

Пока остается неизвестным, что именно заставило черную дыру передвигаться, но у исследователей есть несколько версий.

"Возможно, мы наблюдаем последствия слияния двух сверхмассивных черных дыр. Такое слияние может привести в движение новорожденную черную дыру, после чего она снова останавливается", – говорит радиоастроном из Национальной радиоастрономической обсерватории США Джим Кондон.

Также черная дыра может оказаться частью двойной системы.

"Наблюдаемая нами черная дыра может оказаться одной из двух, где вторая остается скрытой для радионаблюдения из-за отсутствия мазерного излучения", – подытожили ученые.