Астрономи виявили чорну діру яка блукає по галактиці на шалених швидкостях

Дослідники вперше отримали незаперечний доказ того, що надмасивні чорні діри можуть блукати по космосу.

Вчені давно припускали, що надмасивні чорні діри можуть блукати в космосі, але зловити їх в русі виявилося досить складно. Про це повідомляє Phys.org.

Дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики знайшли найяскравіший на сьогоднішній день випадок руху надмасивної чорної діри.

"Ми не очікували, що більшість надмасивних чорних дір будуть рухатися, більшість з них зазвичай задовольняються тим, що сидять на одному місці без діла. Вони настільки важкі, що їх складно змусити рухатися. Подумайте, наскільки складно привести в рух кулю для боулінгу в порівнянні з футбольними м'ячем, при тому що "куля для боулінгу" в кілька мільйонів разів більше маси нашого Сонця. Для цього буде потрібен досить потужний поштовх ", — говорить керівник дослідження астроном Домінік Пеше.

Пеше і його команда займалися пошуками такого рідкісного явища протягом п'яти років, порівнюючи швидкості надмасивних чорних дір і їх галактик.

"Ми намагалися з'ясувати, чи збігаються швидкості чорних дір зі швидкостями галактик, в яких вони знаходяться. Очікувалося, що вони повинні мати однакову швидкість. В іншому випадку, це означає, що чорна діра рахується", — пояснює астроном.

В рамках дослідження команда спостерігала за 10 далекими галактиками і надмасивними чорними дірами в їх центрі. Для вивчення були обрані чорні діри, що містять в своїх акреційних дисках воду.

Коли вода обертається навколо чорної діри, вона породжує подібний лазеру промінь радіосигналу, відомий як мазер. Вони допомагають вченим максимально точно виміряти швидкість чорної діри.

Такий метод показав, що 9 з 10 надмасивних чорних дір знаходяться в стані спокою, але одна, схоже, перебуває в русі.

Чорна діра в центрі галактики J0437 + 2456 знаходиться на відстані в 230 млн світлових років від Землі. Її маса приблизно в 3 млн разів більше, ніж у нашого Сонця.

Команда вчених вважає, що вона рухається зі швидкістю близько 170 тис. км/год всередині своєї галактики.

Поки залишається невідомим, що саме змусило чорну діру пересуватися, але у дослідників є кілька версій.

"Можливо, ми спостерігаємо наслідки злиття двох надмасивних чорних дір. Таке злиття може привести в рух новонароджену чорну діру, після чого вона знову зупиняється", — говорить радіоастроном з Національної радіоастрономічної обсерваторії США Джим Кондон.

Також чорна діра може виявитися частиною подвійної системи.

"Помічена чорна діра може виявитися однією з двох, де друга залишається прихованою для радіоспостереження через відсутність мазерного випромінювання", — підсумували вчені.