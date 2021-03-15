Пандемия COVID-19 предотвратила вспышку загадочной парализующей болезни

Из-за карантинных ограничений сократилось распространение энтеровируса, вызывающего неврологическое заболевание.

В новом исследовании ученые обнаружили, что предсказанная в 2020 году вспышка загадочной парализующей болезни не произошла и, вероятно, в этом помогла пандемия коронавируса. Об этом сообщает Science Alert.

Речь идет об остром вялом миелите (ОВМ) – это неврологическое заболевание, похожее на полиомиелит. Болезнь в основном поражает детей, вызывая мышечную слабость и, в некоторых случаях, необратимый паралич и даже смерть.

На протяжении десятилетий случаи ОВМ были очень редкими, но в последние годы в США и других странами мира начали происходить крупные вспышки, которые повторяются каждые два года.

Ряд предыдущих исследований связали ОВМ с редким вирусом, называемым энтеровирусом D68 (EV-D68). Пока неизвестно, как вирус вызывает симптомы ОВМ-болезни, но совпадения вспышек указывают на то, что они связаны.

Группа ученых во главе с автором моделей инфекционных заболеваний Санг У Паком из Принстонского университета отследила закономерность во вспышках. Они выяснили, что вирус возвращался в четные годы – 2014, 2016 и 2018. Такая картина может быть связана с климатическими факторами, считают эксперты.

По прогнозам исследователей, новая вспышка должна была произойти в 2020 году.

"Мы предсказали, что крупная вспышка EV-D68 и, следовательно, вспышка ОВМ была возможная в 2020 году при нормальных эпидемиологических условиях", – говорят ученые.

Но эпидемиологические условия 2020 года были совсем необычными, и ожидаемого комбинированного удара EV-D68 и ОВМ так и не произошло.

"Нам предварительный анализ показывает, что реакция на пандемию коронавируса, вероятно, повлияла на динамик вспышки EV-D68 в 2020 году", – пишут авторы.

По данным исследователей, в 2016 году было 153 случая ОВМ, в 2018 году – 238, а в 2020 году – всего 31 случай.

Но ученые предупреждают, что год перерыва, возможно, мог оставить опасный пробел в вирусном иммунитете у населения.

"Исходя из низкого числа случаев EV-D68, мы ожидаем, что количество восприимчивых людей увеличится, что повысит вероятность возникновения крупной вспышки", – подытожила команда.