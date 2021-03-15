Пандемія COVID-19 запобігла спалаху загадкової паралізуючої хвороби

Через карантинні обмеження скоротилося поширення ентеровірусу, що викликає неврологічне захворювання.

У новому дослідженні вчені зʼясували, що передбачений в 2020 році спалах загадкової паралізуючої хвороби не відбувся і, ймовірно, у цьому допомогла пандемія коронавірусу. Про це повідомляє Science Alert.

Йдеться про гострий млявий мієліт (ГММ) — це неврологічне захворювання, схоже на поліомієліт. Хвороба в основному вражає дітей, викликаючи м'язову слабкість і, в деяких випадках, постійний параліч і навіть смерть.

Протягом десятиліть випадки ГММ були дуже рідкісними, але в останні роки в США та інших країнами світу почали відбуватися великі спалахи, які повторюються кожні два роки.

Низка попередніх досліджень пов'язала ГММ із рідкісним вірусом, названим ентеровірус D68 (EV-D68). Поки невідомо, як вірус викликає симптоми ГММ-хвороби, але збіги спалахів вказують на те, що вони пов'язані.

Група вчених на чолі з автором моделей інфекційних захворювань Санг У Паком із Прінстонського університету відстежила закономірність у спалахах. Вони з'ясували, що вірус повертався в парні роки — 2014 року, 2016 і 2018. Така картина може бути пов'язана з кліматичними факторами, вважають експерти.

За прогнозами дослідників, новий спалах повинен був відбутися в 2020 році.

"Ми передбачили, що великий спалах EV-D68 і, отже, спалах ГММ був можливий в 2020 році за нормальних епідеміологічних умов", — говорять вчені.

Але епідеміологічні умови 2020 року були зовсім незвичайними, й очікуваного комбінованого удару EV-D68 і ГММ так і не відбулося.

"Нам попередній аналіз показує, що реакція на пандемію коронавірусу, ймовірно, вплинула на динаміку спалаху EV-D68 у 2020 році", — пишуть автори.

За даними дослідників, у 2016 році було 153 випадки ГММ, у 2018 році — 238, а в 2020 році — всього 31 випадок.

Але вчені попереджають, що рік перерви, можливо, міг залишити небезпечний пробіл у вірусному імунітеті в населення.

"Зважаючи на низьку клькість випадків EV-D68, ми очікуємо, що кількість сприйнятливих людей збільшиться, що підвищить ймовірність виникнення великого спалаху", — підсумувала команда.