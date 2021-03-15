Два внешне похожих россиянина заявили о взломе Face ID и требуют миллион долларов от Apple

Ранее в Apple обещали компенсацию хакерам, которые смогут найти уязвимость в устройстве компании.

В российском Екатеринбурге два внешне похожих между собой приятеля смогли взломать Face ID на iPad и потребовали от компании Apple компенсацию в миллион долларов.

Россияне утверждают, что такую сумму ранее обещал глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич любому, кто найдет уязвимость в устройстве компании, пишет Telegram-канал Mash.

По словам Даниила, он взял в пользование планшет у Никиты и хотел попросить у него код-пароль, как вдруг устройство разблокировалось по Face ID. Приятели решили обратиться в службу поддержки и потребовать компенсацию, но там им сказали, что подобных случаев на практике не бывает, и посоветовали просто сбросить Face ID и переустановить его. Выплатить компенсацию им не предложили, но товарищи планируют добиваться озвученной Крстичом суммы.

Российский юрист также прокомментировал изданию ситуацию со взломом: "Если выяснится, что корпорация Apple действительно не может обеспечить заявленные гарантии безопасности, тогда в случае утраты средств пользователем телефона, у него возникают основания для требования компенсации именно с изготовителя телефона".

Кстати, ранее Крстич обещал 1 млн долларов хакерам, которые найдут способ взломать ядро iOS автономно – так, чтобы не пришлось ждать, пока пользователь нажмет на что-то или запустит какую-то программу, писал Forbes.

Отметим, ранее китайские пользователи обвинили компанию Apple в расизме из-за того, что функция Face ID работает не должным образом. Причиной обвинений стал прокол в работе функции биометрической идентификации Face ID. Как заявляет житель Шанхая, его сын играл со смартфоном iPhone X матери и смог разблокировать его, не зная пароля. Для этого ему было достаточно лишь взглянуть на мобильное устройство, а смартфон просканировал лицо мальчика и распознал его, как лицо своей владелицы.