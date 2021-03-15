Два зовні схожі росіянини заявили про злом Face ID та вимагають мільйон доларів від Apple

Раніше в Apple обіцяли компенсацію хакерам, які зможуть знайти вразливість в пристрої компанії.

У російському Єкатеринбурзі два зовні схожі між собою приятелі змогли зламати Face ID на iPad і вимагають від компанії Apple компенсацію мільйон доларів.

Росіяни стверджують, що таку суму раніше обіцяв глава з інженерної безпеки Apple Іван Крстич будь-кому, хто знайде уразливість у пристрої компанії, пише Telegram-канал Mash.

За словами Данила, він взяв у користування планшет у Микити і хотів попросити у нього код-пароль, як раптом пристрій розблокувався за допомогою Face ID. Приятелі вирішили звернутися в службу підтримки і вимагати компенсацію, але там їм сказали, що подібних випадків на практиці не буває, і порадили просто скинути Face ID і перевстановити його. Виплатити компенсацію їм не запропонували, але товариші планують домагатися озвученої Крстичем суми.

Російський юрист також прокоментував виданню ситуацію зі зломом: "Якщо з'ясується, що корпорація Apple дійсно не може забезпечити заявлені гарантії безпеки, тоді в разі втрати коштів користувачем телефону, у нього виникають підстави для вимоги компенсації власне з виготовлювача телефону".

До речі, раніше Крстич обіцяв 1 млн доларів хакерам, які знайдуть спосіб зламати ядро iOS автономно — так, щоб не довелося чекати, поки користувач натисне на щось або запустить якусь програму, писав Forbes.

Зазначимо, раніше китайські користувачі звинуватили компанію Apple в расизмі через те, що функція Face ID працює не належним чином. Причиною звинувачень став прокол у роботі функції біометричної ідентифікації Face ID. Як заявляє житель Шанхая, його син грав зі смартфоном iPhone X матері й зміг розблокувати його, не знаючи пароля. Для цього йому було достатньо лише поглянути на мобільний пристрій, а смартфон просканував обличчя хлопчика і розпізнав його, як обличчя своєї власниці.