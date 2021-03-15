Самый крупный вулкан в мире Мауна-Лоа готов проснуться после долгого сна, – ученые

Вулкан расположен на Гавайях и составляет примерно половину острова.

Ученые считают, что крупнейший вулкан в мире Мауна-Лоа, расположенный на Гавайях, может проснуться после длительного сна. Об этом сообщает Forbes.

Остров Гавайи на самом деле представляет собой совокупность пяти вулканов, поднимающихся из Тихого океана. Среди них один из самых активных в мире – Килауэа, а также самый большой в мире – Мауна-Лоа, который составляет примерно половину суши острова.

Щитовой вулкан Килауэа уже несколько десятилетий остается активным, но его старший брат Мауна-Лоа спит с момента последнего извержения в 1984 году.

Но за последнюю неделю Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) зарегистрировала более 200 землетрясений небольшой магнитуды под Мауна-Лоа. По данным обсерватории, эти и другие данные о повышенной активности в последние недели указывают на выросший поток магмы в неглубокую систему хранения вулкана.

Иными словам, Мауна-Лоа постепенно просыпается, считают ученые.

Хотя исследователи подчеркивают, что извержение не обязательно произойдет в ближайшие дни, на этой неделе HVO выпустило оповещение, в котором просит население подготовиться к извержению вулкана.

Районы на западном берегу острова являются самыми уязвимыми, а также части к югу от главного туристического центра Каилуа-Кона. Потоки лавы могут достигнуть населенных пунктов и океана за считанные часы.

Во время последнего извержения Мауна-Лоа в 1984 году лава достигла окраины Хило на другой стороне острова, где находился Гавайский университет. Но в тот раз оповещение было выпущено за несколько недель до извержения.

"В настоящее время люди пакуют сумки с предметами первой необходимости на случай, если придется покинуть дом в рамках эвакуации", – говорится в заявлении HVO.

Правда, извержение Мауна-Лоа не всегда представляет угрозу для людей, поскольку половина зарегистрированных извержений, оставалась сосредоточенной в удаленной части вершины. Но в некоторых случаях лава достигала океана всего за несколько часов. Предсказать, каким будет извержение в следующий раз, крайне сложно.

Кроме этого, ученые подчеркивают, что кроме лавы, извержения также могут выбрасывать в воздух токсичные газы.