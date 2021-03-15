Найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа готовий прокинутися після довгого сну, — вчені

Вулкан розташований на Гаваях і становить приблизно половину острова.

Вчені вважають, що найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа, розташований на Гаваях, може прокинутися після тривалого сну. Про це повідомляє Forbes.

Острів Гаваї насправді являє собою сукупність п'яти вулканів, що піднімаються з Тихого океану. Серед них один із найактивніших у світі — Кілауеа, а також найбільший в світі — Мауна-Лоа, який становить приблизно половину суші острова.

Щитовий вулкан Кілауеа вже кілька десятиліть залишається активним, але його старший брат Мауна-Лоа спить з моменту останнього виверження в 1984 році.

Але за останній тиждень Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO) зареєструвала понад 200 землетрусів невеликої магнітуди під Мауна-Лоа. За даними обсерваторії, ці та інші дані про підвищену активність в останні тижні вказують на потік магми, що виріс, у неглибоку систему зберігання вулкана.

Іншими словами, Мауна-Лоа поступово прокидається, вважають вчені.

Хоча дослідники підкреслюють, що виверження не обов'язково станеться в найближчі дні, цього тижня HVO випустило сповіщення, в якому просить населення підготуватися до виверження вулкана.

Райони на західному березі острова є найуразливішими, а також частини на південь від головного туристичного центру Кайлуа-Кона. Потоки лави можуть досягти населених пунктів та океану за лічені години.

Під час останнього виверження Мауна-Лоа в 1984 році лава досягла околиці Хіло на іншій стороні острова, де знаходився Гавайський університет. Але в той раз сповіщення було випущене за кілька тижнів до виверження.

"Наразі люди пакують сумки з предметами першої необхідності на випадок, якщо доведеться покинути будинок у рамках евакуації", — йдеться в заяві HVO.

Щоправда, виверження Мауна-Лоа не завжди є загрозою для людей, оскільки половина зареєстрованих вивержень, залишалася зосередженою у віддаленій частині вершини. Але в деяких випадках лава досягала океану всього за кілька годин. Передбачити, яким буде виверження наступного разу, вкрай складно.

Крім цього, вчені підкреслюють, що крім лави, виверження також можуть викидати в повітря токсичні гази.