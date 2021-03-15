У Луны есть свой хвост и Земля ежемесячно заматывается в него, как в шарф

Исследователи разгадали природу необычного явления, которое порождают метеориты.

За Луной, как за кометой, следует тонкий хвост из атомов, через который Земля проходит каждый месяц. Об этом сообщает Space.com.

По словам ученых, лунный хвост состоит из миллионов атомов натрия, попавших в космос из лунного грунта в результате ударов метеоритов. В течение нескольких дней в месяц, когда Луна находится между Землей и Солнцем, гравитация нашей планеты вытягивает натриевый хост в длинный луч и он огибает атмосферу Земли.

Лунный хвост безвреден и невидим невооруженным глазом. Однако в течение нескольких дней в месяц луч становится видимым для мощных телескопов, которые могут увидеть слабое оранжевое свечение натрия в небе.

По словам экспертов, луч зачастую выглядит как нечеткое светящееся пятно в небе напротив Солнца. Он примерно в пять раз больше диаметра полной луны и в 50 раз тусклее объектов, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Впервые исследователи обнаружили "натриевое пятно" в 1990-х годах. Но несмотря на то, что пятно появляется каждый месяц, его яркость сильно колеблется. Авторы нового исследования решили выяснить, почему наблюдаются такие перепады.

Ученые проанализировали около 21000 изображений Луны с 2006 по 2019 год. Данные показали, что хвост Луны становится ярче в те месяцы, когда увеличивается количество спорадических метеоритов (которые не являются частью обычного метеоритного дождя), падающих на Землю. Когда в Землю врезаются метеориты, то же происходит и с Луной. При чем, спорадические метеориты вызывают большее свечение, чем повторяющиеся из года в год метеоритные дожди, например, метеорный поток Леониды.

Авторы предполагают, что спорадические метеориты могут быть быстрее и крупнее, чем их аналоги в метеоритных потоках. Таким образом, единичные метеоры врезаются в Луну с большей силой и выбрасывают в космос больше атомов, с которыми сталкиваются фотоны.

Если достаточно крупный астероид врежется в Луну с большой силой, он может создать пятно натрия, которое будет видно с Земли невооруженным глазом.