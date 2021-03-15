Сломали природный механизм. Амазонка начинает нагревать атмосферу Земли, а не охлаждать

Бассейн Амазонки постепенно превращается из поглотителя углерода в его крупный источник.

Новое исследование показало, что влияние бассейна Амазонки может усугубить изменение климата. Из-за пожаров, засухи и вырубки деревьев лес выделяет больше парниковых газов, которые больше не могут удерживать растения и почва. Об этом сообщает Science Alert.

По словам ученых, Амазонка скорее нагревает атмосферу, чем охлаждает ее. Группа из 30 исследователей утверждает, что этот эффект будет лишь усиливаться.

Также больше нельзя полагаться на то, что джунгли смогут компенсировать выбросы парниковых газов в результате деятельности человека, например, сжигания ископаемого топлива.

Проведенное исследование уникально тем, что в нем подсчитали все парниковые газы, циркулирующие через бассейн Амазонки в атмосферу.

"Вырубка леса мешает поглощению углерода, но не только в этом заключается проблема. Когда вы анализируете другие факторы наряду с CO2, становится ясно, что Амазонка в целом действительно влияет на глобальное потепление, подогревая атмосферу", – говорит ведущий автор Кристофер Кови из Скидмор-колледжа.

Фото: Covey et al., Frontiers in Forests and Global Change

Дело в том, что сокращение леса в Амазонке настолько серьезно, что тропические леса могут превратиться из поглотителя углерода в его крупный источник, который будет выделять больше парниковых газов, чем удерживать.

Исследователи также обеспокоены тем, что с ростом числа незаконной вырубки леса регион быстро приближается к "переломной точке", когда Амазонка превратится в более засушливую экосистему.

Но CO2 далеко не единственный фактор, влияющий на климат Земли. Закись азота (N2O) и метан (CH4) являются двумя крупными игроками в глобальном потеплении. Такие газы не остаются надолго в атмосфере, как СО2, но они гораздо быстрее поднимают температуру, улавливая в 300 раз больше тепла на молекулу, чем углекислый газ.

В глобальном масштабе выбросы как метана, так и закиси азота существенно увеличились за последние 10-20 лет.

Анализируя данные о выбросах парниковых газов ученые пришли к выводу, что Амазонка уже усугубляет изменение климата, выделяя больше газов, чем поглощает естественным образом.