Зламали природний механізм. Амазонка починає нагрівати атмосферу Землі, а не охолоджувати

Басейн Амазонки поступово перетворюється з поглинача вуглецю на його велике джерело.

Нове дослідження показало, що вплив басейну Амазонки може погіршити зміну клімату. Через пожежі, посухи та вирубки дерев ліс виділяє більше парникових газів, які більше не можуть утримувати рослини і грунт. Про це повідомляє Science Alert.

За словами вчених, Амазонка швидше нагріває атмосферу, ніж охолоджує її. Група з 30 дослідників стверджує, що цей ефект буде лише посилюватися.

Також більше не можна покладатися на те, що джунглі зможуть компенсувати викиди парникових газів у результаті діяльності людини, наприклад, спалювання викопного палива.

Проведене дослідження унікальне тим, що в ньому підрахували всі парникові гази, що циркулюють через басейн Амазонки в атмосферу.

"Вирубка лісу заважає поглинанню вуглецю, але не тільки в цьому полягає проблема. Коли ви аналізуєте інші фактори поряд з CO2, стає зрозуміло, що Амазонка в цілому дійсно впливає на глобальне потепління, підігріваючи атмосферу", — говорить провідний автор Крістофер Кові з Скідмор-коледжу.

Фото: амазонка изменение климата

Справа в тому, що скорочення лісу в Амазонці настільки серйозне, що тропічні ліси можуть перетворитися з поглинача вуглецю на його велике джерело, яке буде виділяти більше парникових газів, ніж утримувати.

Дослідники також стурбовані тим, що з ростом числа незаконної вирубки лісу регіон швидко наближається до "переломної точки", коли Амазонка перетвориться на найбільш посушливу екосистему.

Але CO2 далеко не єдиний фактор, що впливає на клімат Землі. Закис азоту (N2O) і метан (CH4) є двома великими гравцями в глобальному потеплінні. Такі гази не залишаються надовго в атмосфері, як СО2, але вони набагато швидше піднімають температуру, вловлюючи в 300 разів більше тепла на молекулу, ніж вуглекислий газ.

У глобальному масштабі викиди як метану, так і закису азоту, істотно збільшилися за останні 10-20 років.

Аналізуючи дані про викиди парникових газів, учені дійшли висновку, що Амазонка погіршує зміну клімату, виділяючи більше газів, ніж поглинає природним способом.