На МКС обнаружены неизвестные науке микробы

Эксперты выяснили, что они могут быть полезными для производства растений в стрессовых условиях.

На Земле количество разнообразных видов бактерий и грибов постоянно растет. Международная космическая станция (МКС), учитывая условия низкой гравитации, не является исключением, пишет Science Alert.

Эксперты из Индии и США, работающие с NASA, обнаружили четыре штамма бактерий, живущих в разных местах на МКС, три из которых до сих пор были неизвестны науке.

Эти три штамма из четырех нашли еще в 2015 и 2016 годах: один был обнаружен на верхней панели исследовательских станций МКС, второй — в "Куполе" (модуль МКС), третий — на поверхности обеденного стола, а четвертый — в старом воздушном фильтре HEPA.

Все четыре штамма принадлежат к семейству бактерий, обнаруженных в почве и пресной воде. Они участвуют в фиксации азота, росте растений и могут помочь остановить патогенные микроорганизмы растений.

Эти живые существа появились на МКС из-за того, что астронавты, живущие на космической станции, годами выращивают небольшое количество пищи, поэтому неудивительно, что ученые обнаружили на борту микробы, связанные с растениями.

Один из штаммов, найденный в HEPA фильтре, был идентифицирован как известный вид под названием Methylorubrum rhodesianum. Остальные три ученые изучили с помощью секвенирования и выяснили, что они принадлежат к одному и тому же, ранее не идентифицированному виду. Штаммы получили обозначения IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

Команда, возглавляемая генетиком Свати Биджлани из Университета Южной Калифорнии, предложила назвать новый вид Methylobacterium ajmalii в честь доктора Аджмала Хана, известного индийского ученого в области биоразнообразия. Эта новая находка также тесно связана с уже известным видом под названием M. indicum.

"Чтобы выращивать растения в экстремальных местах, где ресурсы минимальны, необходима популяция новых микробов, которые способствуют росту растений в стрессовых условиях", — объяснили доктор Кастури Венкатесваран и доктор Нитин Кумар Сингх из Лаборатории реактивного движения NASA.

Для того, чтобы найти гены, которые могли бы помочь стимулировать рост растений, команда провела генетический анализ четырех штаммов.

"Полная сборка последовательности генома этих трех штаммов позволит провести в будущих исследованиях сравнительную геномную характеристику изолятов МКС с земными аналогами", — отмечает команда в своем исследовании.

Это, в свою очередь, еще больше поможет в выявлении генетических детерминант, которые потенциально могут быть ответственны за стимулирование роста растений в условиях микрогравитации и, способствовать развитию самообеспечивающихся растительных культур, для долгосрочных космических полетов в будущем.

Эксперты обнаружили, что один из штаммов — IF7SW-B2T, имеет многообещающие гены, участвующие в росте растений, включая ген фермента, необходимого для цитокинина, который способствует делению клеток в корнях и побегах.

Ученым предстоит провести еще много исследований. По их словам, они пока только прикоснулись к разнообразию микроорганизмов на космической станции. На МКС уже собрано около 1000 образцов, ожидающих возвращения на Землю.