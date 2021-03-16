На МКС виявлено невідомі науці мікроби

Експерти з'ясували, що вони можуть бути корисними для вирощування рослин у стресових умовах.

На Землі кількість різноманітних видів бактерій і грибів стає дедалі більше. Міжнародна космічна станція (МКС), з огляду на умови низької гравітації, не є винятком, пише Science Alert.

Експерти з Індії і США, котрі працюють з NASA, виявили чотири штами бактерій, що живуть у різних місцях на МКС, три з яких досі були невідомі науці.

Ці три штами з чотирьох знайшли ще у 2015 і 2016 роках: один був виявлений на верхній панелі дослідних станцій МКС, другий — у "Куполі" (модуль МКС), третій — на поверхні обіднього столу, а четвертий — у старому повітряному фільтрі HEPA.

Усі чотири штами належать до сімейства бактерій, виявлених у грунті і прісній воді. Вони беруть участь у фіксації азоту, вирощуванні рослин і можуть допомогти зупинити патогенні мікроорганізми рослин.

Ці живі істоти з'явилися на МКС через те, що астронавти, які живуть на космічній станції, роками вирощують невелику кількість їжі, тому не дивно, що вчені виявили на борту мікроби, пов'язані з рослинами.

Один з штамів, знайдених у HEPA фільтрі, був ідентифікований як відомий вид під назвою Methylorubrum rhodesianum. Решту три вчені вивчили за допомогою секвенування і з'ясували, що вони належать до одного і того ж, ще раніше не ідентифікованого виду. Штами отримали позначення IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 і IIF4SW-B5.

Команда, очолювана генетиком Сват Біджлані з Університету Південної Каліфорнії, запропонувала назвати новий вид Methylobacterium ajmalii на честь доктора Аджмал Хана, відомого індійського вченого в галузі біорізноманіття. Ця нова знахідка також тісно пов'язана з уже відомим видом під назвою M. indicum.

"Щоб вирощувати рослини в екстремальних місцях, де ресурси мінімальні, необхідна популяція нових мікробів, які сприяють вирощуванню рослин у стресових умовах", — пояснили доктор Кастурі Венкатесваран і доктор Нітін Кумар Сінгх з Лабораторії реактивного руху NASA.

Для того, щоб знайти гени, які могли б допомогти стимулювати ріст рослин, команда провела генетичний аналіз чотирьох штамів.

"Повна збірка послідовності геному цих трьох штамів дозволить провести в майбутніх дослідженнях порівняльну геномну характеристику ізолятів МКС із земними аналогами", — зазначає команда у своєму дослідженні.

Це у свою чергу ще більше допоможе у виявленні генетичних детермінантів, які потенційно можуть бути відповідальні за стимулювання росту рослин в умовах мікрогравітації і сприяти розвитку рослинних культур, що самі себе забезпечують, для довгострокових космічних польотів у майбутньому.

Експерти виявили, що один із штамів — IF7SW-B2T, має багатообіцяльні гени, що беруть участь у вирощуванні рослин, включаючи ген ферменту, необхідний для цитокініну, який сприяє поділу клітин у коренях і пагонах.

Ученим належить провести ще багато досліджень. За їхніми словами, вони поки тільки доторкнулися до різноманітності мікроорганізмів на космічній станції. На МКС уже зібрано близько 1000 зразків, які чекають повернення на Землю.