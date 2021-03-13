У россиян на борту МКС зафиксирована новая утечка воздуха

На российском модуле "Звезда" уже заделали две трещины, но утечки продолжаются. Утраты компенсируются за счет воздуха, азота и кислорода, подвозимых с Земли.

На Міжнародній космічній станції (МКС) триває витік повітря з проміжної камери російського модуля "Зірка" незважаючи на те, що раніше там було ліквідовано дві тріщини. Про це інформує "РИА Новости" з посиланням на переговори космонавтів з Центром управління польотами.

За словами космонавта Сергія Рижикова, станом на ранок 13 березня тиск у згаданій камері становить 678 мм. рт. ст, хоча о 23:00 напередодні ця цифра була 730. Всього за 11,5 годин тиск у камері знизився на 52 мм. рт. ст.

Перший невеликий витік повітря на МКС був зафіксований у вересні минулого року. Тріщину екіпаж виявив у жовтні і в березні 2021 року залатав її. За інформацією, яка потім була оприлюднена, ця тріщина не загрожувала станції і членам екіпажу.

Пізніше з'явилося повідомлення про другу тріщину, яку також поремонтували в березні.

За інформацією ЗМІ, через негерметичність, яка еквівалентна отвору діаметром 0,2 мм, тиск повітря на станції падає на добу до 0,4 мм. рт. ст. Однак це ще не аварійні значення, які стартують від 0,5 мм. рт. ст. Щоб компенсувати витік повітря з МКС, необхідно регулярно наддувати станцію повітрям, азотом і киснем. Їх запаси є і на самій станції, підвозяться вони і з Землі на вантажних кораблях.

Зараз на МКС, крім Рижикова, перебувають росіянин Сергій Кудь-Свєрчков, японець Соїті Ногуті, а також астронавти США Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер.

20 січня на борту Міжнародної космічної станції вийшла з ладу російська система отримання кисню "Електрон-ВМ".

Нагадаємо, 20 лютого був проведений успішний запуск ракети-носія "Антарес" з космодрому на острові Воллопс, США. Основна конструкція першого ступеня ракети розроблена і виготовлена в Україні. Розробкою займалося КБ "Південне" в Дніпрі, а виготовленням – ПО "Південний машинобудівний завод" імені Макарова. Вона доставила до МКС вантажний корабель Cygnus (сузір'я Лебедя), що має близько 3600 кг корисного навантаження.