У россиян на борту МКС зафиксирована новая утечка воздуха

На российском модуле "Звезда" уже заделали две трещины, но утечки продолжаются. Утраты компенсируются за счет воздуха, азота и кислорода, подвозимых с Земли.

На Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда". несмотря на то, что ранее там было заделано две трещины. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на переговоры космонавтов с Центром управления полетами.

По словам космонавта Сергея Рыжикова, по состоянию на утро 13 марта давление в упомянутой камере составляет 678 мм. рт. ст, хотя в 23:00 накануне эта цифра была 730. Всего за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 мм. рт. ст.

Первая небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре прошлого года. Первую трещину экипаж обнаружил в октябре и в марте 2021 года заделал ее. По информации, которая затем была обнародована, эта трещина не угрожала станции и членам экипажа.

Позже появилось сообщение о второй трещине, которую также заделали в марте.

По информации СМИ, из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 мм, давление воздуха на станции падает в сутки до 0,4 мм. рт. ст. Однако это еще не аварийные значения, которые стартуют от 0,5 мм. рт. ст. Чтобы компенсировать утечку воздуха с МКС, необходимо регулярно надувать станцию воздухом, азотом и кислородом. Их запаси есть и на самой станции, и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС, кроме Рыжикова, находятся россиянин Сергей Кудь-Сверчков, японец Соити Ногути, а также астронавты США Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер.

20 января на борту Международной космической станции вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ".

Напомним, 20 февраля был произведен успешный запуск ракеты-носителя "Антарес" с космодрома на острове Воллопс, США. Основная конструкция первой ступени ракеты разработана и изготовлена в Украине. Разработкой занималось КБ "Южное" в Днепре, а изготовлением ПО "Южный машиностроительный завод" имени Макарова. Она доставила к МКС грузовой корабль Cygnus (созвездие Лебедя), которое имеет около 3600 кг полезной нагрузки.