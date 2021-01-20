В российском отсеке МКС отключилась система подачи воздуха

Это далеко не первая нештатная ситуация на МКС за последние пару месяцев.

На борту Международной космической станции (МКС) вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". Об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов, которую ведет NASA.

Как передает издание, об отключении устройства 20-го января, во время переговоров, сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков: "В среду космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на МКС".

В материале отмечается, что указанная система, находящаяся в российском модуле "Звезда", неоднократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года: "На днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала".

В ответ на эту новость об утечке, государственный "Роскосмос" пояснил журналистам информагентства "ТАСС", что происшествие является "особенностью работы системы" и что в ближайшее время планируется ее включение.

Одновременно, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "ТАСС", что российско-американский экипаж МКС работает над локализацией утечки воздуха: "Как уточнил источник, специалисты планируют последовательно изолировать модули станции, чтобы определить, где падало давление".

При этом, пребывающим на станции российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову якобы ничего не угрожает: в критической аварийной ситуации с ними поделится кислородом американский сегмент МКС в модуле "Tranquillity", где находится система генерации воздуха "OGS". В частности, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова на МКС работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Кроме того, отмечается, что некоторые запасы кислорода "имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях".

Напомним, в конце сентября 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда" была обнаружена трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Пробоина в корпусе была заделана, однако позже выяснилось, что воздух может утекать не только в этом месте – новая утечка кислорода была зафиксирована уже в декабре.

"На прошлой неделе поиски трещины приостановили", – рассказали журналистам "РИА" в ведомстве. Их планируют возобновить в середине февраля, когда на станцию прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-16", а также корабль "Cygnus", которые доставят на МКС сжатый воздух для пополнения его запасов и "поддержания необходимого давления при устранении устранения утечки".

Недавно у россиян на борту МКС закончилась еда, но их накормили американцы: российские космонавты получили от американских коллег 13 контейнеров с рационами питания.