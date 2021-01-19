У россиян на борту МКС закончилась еда, их накормили американцы

Космонавты получили от американских коллег 13 контейнеров с рационами питания.

Американские астронавты поделились едой со своими российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) после переноса старта грузового корабля "Прогресс", который должен был доставить космонавтам продукты.

Об этом сообщает РИА Новости.

Доставку продуктов на орбиту должны были осуществить еще 11 декабря прошлого года, но из-за дополнительных проверок технического состояния корабля, запуск был перенесен на 15 февраля.

Тогда астронавты предложили поделиться запасами своих продуктов, не прося ничего взамен. Российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова накормили бесплатно.

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", – сообщил на Землю Сергей Рыжиков.

Кроме российских космонавтов, Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, сейчас на МКС работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Напомним, 12 января экипаж Международной космической станции отправил на Землю 12 бутылок французского вина "Бордо", а также несколько сотен гроздей винограда, которые год провели на МКС. Их отправляли в космос для научного исследования.