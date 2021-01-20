У російському відсіку МКС відключилася система подачі повітря

Це далеко не перша позаштатна ситуація на МКС за останні пару місяців.

На борту Міжнародної космічної станції (МКС) вийшла з ладу російська система отримання кисню "Електрон-ВМ". Про це повідомляє російське державне інформагентство "РИА Новости" з посиланням на трансляцію переговорів космонавтів, яку веде NASA.

Як передає видання, про відключення пристрою 20-го січня, під час переговорів, повідомив російський космонавт Сергій Рижиков: "У середу космонавт Сергій Рижиков повідомив фахівця підмосковного Центру управління польотами про позаштатне відключення однієї з двох дублюючих один одного російських систем кондиціонування повітря (СКВ- 2) на МКС ".

У матеріалі наголошується, що зазначена система, що знаходиться в російському модулі "Зірка", яка неодноразово виходила з ладу в жовтні і грудні 2020 року: "На днях систему вже намагалися включити, але вона незабаром відмовляла".

У відповідь на цю новину про витік, державний "Роскосмос" пояснив журналістам інформагентства "ТАСС", що подія є "особливістю роботи системи" і що найближчим часом планується її включення.

Одночасно, джерело, знайоме з ситуацією, повідомило агентству "ТАСС", що російсько-американський екіпаж МКС працює над локалізацією витоку повітря: "Як уточнило джерело, фахівці планують послідовно ізолювати модулі станції, щоб визначити, де падав тиск".

При цьому, перебуваючим на станції російським космонавтам Сергію Рижикову і Сергію Кудь-Сверчковим нібито нічого не загрожує: в критичній аварійної ситуації з ними поділиться киснем американський сегмент МКС в модулі "Tranquillity", де знаходиться система генерації повітря "OGS". Зокрема, крім Рижикова і Кудь-Сверчкова на МКС працюють американці Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті.

Крім того, наголошується, що деякі запаси кисню "є як на станції, так і на прибуваючих на неї вантажних кораблях".

Нагадаємо, ще у вересні минулого року в проміжній камері модуля "Зірка" була виявлена тріщина, що стала причиною витоку повітря. Пробоїна в корпусі була закладена, проте пізніше з'ясувалося, що повітря може витікати не тільки в цьому місці — новий витік кисню була зафіксована вже в грудні.

"Минулого тижня пошуки тріщини призупинили", — розповіли журналістам "РІА" у відомстві. Їх планують відновити в середині лютого, коли на станцію прибуде вантажний корабель "Прогрес МС-16", а також корабель "Cygnus", які доставлять на МКС стиснене повітря для поповнення його запасів і "підтримки необхідного тиску при усуненні витоку".