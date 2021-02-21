Украинско-американская ракета "Antares" успешно отправила груз на МКС (видео)

Первая ступень ракеты разработана и изготовлена в Украине.

Вчера, в 19:36 по Киевскому времени был произведен успешный запуск ракеты-носителя "Антарес" с космодрома на острове Воллопс, США. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины в Фейсбуке.

"Антарес" доставит к МКС грузовой корабль Cygnus (созвездие Лебедя), которое имеет около 3600 кг полезной нагрузки. 22 февраля груз должен пристыковаться к космической станции.

В Госкосмосе отмечают, что основная конструкция первой ступени ракеты разработана и изготовлена в Украине. Разработкой занималось КБ "Южное" в Днепре, а изготовлением ПО "Южный машиностроительный завод" имени Макарова.

"Надеюсь в скором времени кооперация предприятий выдаст 100% отечественный продукт — ракету-носитель среднего класса, которая станет флагманом ракетостроения на ближайшие годы", — поделился своими желаниями и.о. главы Госкосмоса Михаил Лев.

Сообщается, что в программе производства ракетоносителя приняло участие более 7 государственных предприятий. В их числе "Хартрон-АРКОС", КБ "Южное", ПО "Южмаш", "Киевприбор", "РАПИД" и другие.

Antares — ракета-носитель среднего класса. Разработана в партнерстве Украины и США. Разработкой с американской стороны занимается Northrop Grunmman Innovatrion System. Ракета состоит из двух ступеней и предназначена для запуска грузов на МКС. Стоимость одного запуска обходится в 80-90 млн долларов.

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Напомним, крайний запуск Antares успешно состоялся 5 октября 2020 года, тогда было доставлено на МКС почти 3,6 тонны полезного груза.

12 февраля стало известно, что Украина ведет переговоры с SpaceX Илона Маска о запуске украинского спутника "Сич".

Сообщалось, что Госкосмос подписал меморандум с австралийской компанией по запуску ракет с космодрома в Австралии.