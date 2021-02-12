Украина ведет переговоры с компанией Илона Маска о запуске в декабре спутника "Сич"

Последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад.

Украина начала подготовительную работу с американской компанией Илона Маска SpaceX для возможного запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)".

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью на телеканале "Первый деловой".

По его словам, в настоящее украинская сторона ведет технические переговоры с компанией SpaceX.

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", – сказал Уруский.

Смотрите после восьмой минуты:

[ + – ]

По словам Уруского, соответствующее решение было принято президентом.

Он уточнил, что работа со SpaceX идет активно и вскоре будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов.

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он.

Кроме того, Уруский лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил состояние космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет знаменательным событием.

Отметим, ранее Уруский заявлял, что Украина намерена до конца 2021 года вывести на орбиту свой спутник.

Ранее президент Владимир Зеленский пригласил владельца компаний "SpaceX" и "Tesla" американского миллиардера Илона Маска в Украину.