Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире

Президент Украины ответил на публикацию известного американского бизнесмена, который ранее выразил свое почтение украинскому ученому-ракетостроителю Сергею Королеву.

Президент Владимир Зеленский пригласил владельца компаний "SpaceX" и "Tesla" американского миллиардера Илона Маска в Украину. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter во вторник, 12 января.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Он на самом деле был одним из лучших. Хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы тот посмотрел Музей космонавтики Сергея Королева", – написал Зеленский, и отметил в своей публикации Илона Маска.

Чтобы пояснить предпосылки своего обращения, Зеленский "репостнул" публикацию американца, оставленную тем в понедельник, 11 января. В своем посте Маск рассказал, что пообщался с семьей Королева и подчеркнул, что украинский инженер "был одним из лучших".

Кроме того, чтобы продемонстрировать свою погруженность в тему, американский бизнесмен дописал к своему статусу на украинском и русском языках: "Корольов / Королёв".

Отметим, что первый музей космонавтики им. Королева был основан в Житомире в 1970 году в доме, где конструктор провел свое детство, а в 1991 году в отдельном здании была открыта вторая часть музея – экспозиция "Космос" с образцами советской космической техники. Среди экспонатов музея – реальный спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27" и 9 миллиграммов лунного грунта.