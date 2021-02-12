Україна веде переговори з компанією Ілона Маска про запуск в грудні супутника "Січ"

Останній раз дистанційний супутник зондування землі України запускала 10 років тому.

Україна почала підготовчу роботу з американською компанією Ілона Маска SpaceX для можливого запуску в грудні 2021 року супутника дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "Січ 2-30 (2-1)".

Про це розповів віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв'ю на телеканалі "Перший діловий".

За його словами, зараз українська сторона веде технічні переговори з компанією SpaceX.

"У нас реально є можливість запустити апарат в грудні за допомогою іноземного оператора — в цьому випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носіїв", — сказав Уруський.

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За словами Уруського, відповідне рішення прийняв президент.

Він уточнив, що робота зі SpaceX йде активно і незабаром буде зрозуміло, чи можливо поєднати український супутник з ракетоносієм SpaceX.

Віце-прем'єр зазначив, що на сьогодні супутник майже готовий.

"Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску", — пояснив він.

Крім того, Уруський особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив стан космічного апарату.

Він нагадав, що останній раз дистанційний супутник зондування землі Україна запускала 10 років тому, тому запуск нового супутника буде знаменною подією.

Зазначимо, раніше Уруський заявляв, що Україна має намір до кінця 2021 року вивести на орбіту свій супутник.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив власника компаній "SpaceX" і "Tesla" американського мільярдера Ілона Маска в Україну.