Українсько-американська ракета "Antares" успішно відправила вантаж на МКС (відео)

Перший ступінь ракети розроблений і виготовлений в Україні.

Вчора, о 19:36 за Київським часом, був проведений успішний запуск ракети-носія "Антарес" з космодрому на острові Воллопс в США. Про це повідомляє Державне космічне агентство України в Фейсбуці.

"Антарес" доставить на МКС вантажний корабель Cygnus (сузір'я Лебедя), який має близько 3600 кг корисного навантаження. 22 лютого вантаж повинен пристикуватися до космічної станції.

У Держкосмосі відзначають, що основна конструкція першого ступеня ракети розроблена і виготовлена в Україні. Розробкою займалося КБ "Південне" в Дніпрі, а виготовленням ПО "Південний машинобудівний завод" імені Макарова.

"Сподіваюся незабаром кооперація підприємств видасть 100% вітчизняний продукт — ракету-носій середнього класу, яка стане флагманом ракетобудування на найближчі роки", — поділився своїми бажаннями в.о. глави Держкосмосу Михайло Лев.

Повідомляється, що в програмі виробництва ракетоносія взяло участь понад 7 державних підприємств. В тому числі: "Хартрон-АРКОС", КБ "Південне", ВО "Південмаш", "Київприлад", "РАПІД" та інші.

Antares — ракета-носій середнього класу. Розроблена в партнерстві України та США. Розробкою займається Northrop Grunmman Innovatrion System. Ракета складається з двох ступенів і призначена для запуску вантажів на МКС. Вартість одного запуску обходиться в 80-90 млн доларів.

[ + – ] Відео з таймкодом.

Нагадаємо, останній запуск Antares успішно відбувся 5 жовтня 2020 року, тоді було доставлено на МКС майже 3,6 тонни корисного вантажу.

12 лютого стало відомо, що Україна веде переговори з SpaceX Ілона Маска про запуск українського супутника "Січ".

Повідомлялося, що Держкосмос підписав меморандум з австралійською компанією по запуску ракет з космодрому в Австралії.