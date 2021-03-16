Подо льдами Гренландии обнаружены остатки растений, - ученые (фото)

Как оказалось, Гренландия более чувствительна к изменению климата, чем считалось ранее. Ледяной щит периодически оттаивает и в этом нет ничего хорошего.

На дне 1,4-километрового ледяного керна, пробуренного на северо-западе Гренландии, ученые обнаружили остатки древнего растительного материала, пишет Science Alert.

Это говорит о том, что в какой-то период за последний миллион лет Гренландия полностью была освобождена от ледяной корки и на ней, вероятно, даже произрастал таежный лес.

"Наше исследование показывает, что Гренландия гораздо более чувствительна к естественному потеплению климата, чем мы привыкли думать, и мы уже знаем, что неконтролируемое потепление планеты значительно превышает естественный темп", — сказал Эндрю Крайст из Университета Вермонта.

Об этом свидетельствует образец керна длиной 1,4 км, раскопанный в 1966 году на северо-западе Гренландии, на военной базе времен холодной войны Camp Century.

Секретный план базы состоял в том, чтобы вырыть систему туннелей для того, чтобы спрятать сотни ядерных зарядов (план провалился, потому что лед был слишком неустойчивым).

Поскольку их официальной целью было, помимо всего прочего, проведение научных исследований, ученые решили извлечь ледяной керн. В нем находилось 14 м илистого льда и 3,44 м замерзшего осадка из-под ледяного покрова.

Фото: Christ et al., PNAS, 2021

Затем образец кочевал по нескольким научным учреждениям, осев в 1990 гг. в Копенгагене. Находка пролежала забытой в морозилке несколько десятилетий, прежде чем ее вновь открыли в 2018 году. То, что обнаружили ученые, их очень поразило. Вперемешку с осадком они также нашли окаменелые листья и ветки.

"Ледяные щиты обычно измельчают и уничтожают все на своем пути. То, что мы обнаружили, было прекрасно сохранившимися растительными структурами. Мы изучали окаменелости, но они выглядят так, будто умерли вчера. Это капсула времени, сохранившая то, что когда-то жило в Гренландии", — отмечает Крайст.

Согласно результатам анализа осадочных пород, в растениях были обнаружены редкие изотопы алюминия и бериллия, которые образуются только при попадании космических лучей на голую землю. Это означает, что регион полностью растаял и оставался растопленным достаточно долго, чтобы космические лучи образовали эти изотопы, а растительность могла расти и поглощать их вместе с мхом и, возможно, даже деревьями.

Радиоуглеродное и оптическое датирования позволили определить это таяние с точностью до последнего миллиона лет. Вместе взятые данные свидетельствуют о том, что ледяной покров Гренландии, в настоящее время покрывающий около 80 % суши, может быть не таким постоянным, как думали ученые.

Специалисты предсказали, что если гренландский ледяной покров полностью растает, то море может подняться на целых 7 м. Так что проблема является довольно серьезной.

"Гренландия может быстро растаять, вылившись в океаны настолько, что Нью-Йорк, Майами, Дакка и другие города попросту уйдут под воду. Это не проблема следующих двадцати поколений. Это актуальная проблема на ближайшие 50 лет", — подытожил геолог Пол Бирман из Университета Вермонта.