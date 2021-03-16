Під льодами Гренландії знайшли залишки рослин, — вчені (фото)

Як з'ясувалося, Гренландія більш чутлива до зміни клімату, ніж вважалося раніше. Крижаний щит періодично розтає і в цьому немає нічого хорошого.

На дні 1,4-кілометрового крижаного керна, пробуреного на північному заході Гренландії, вчені знайшли залишки стародавнього рослинного матеріалу, пише Science Alert.

Це говорить про те, що в якийсь період за останній мільйон років Гренландія повністю була звільнена від крижаної кірки і на ній, ймовірно, навіть ріс тайговий ліс.

"Наше дослідження показує, що Гренландія набагато чутливіша до природного потепління клімату, ніж ми звикли думати, і ми вже знаємо, що неконтрольоване потепління планети значно перевищує природний темп", — сказав Ендрю Крайст з Університету Вермонта.

Про це свідчить зразок керна довжиною 1,4 км, розкопаний в 1966 році на північному заході Гренландії, на військовій базі часів холодної війни Camp Century.

Секретний план бази полягав у тому, щоб вирити систему тунелів для того, щоб заховати сотні ядерних зарядів (план провалився, бо лід був дуже нестійким).

Оскільки їхньою офіційною метою було, крім усього іншого, проведення наукових досліджень, вчені вирішили витягти крижаний керн. У ньому перебувало 14 м мулистого льоду і 3,44 м замерзлого осаду з-під крижаного покриву.

Фото: Christ et al., PNAS, 2021

Потім зразок кочував декількома науковими установами, осівши в 1990 рр. в Копенгагені. Знахідка пролежала забутою в морозилці кілька десятиліть, перш ніж її знову відкрили в 2018 році. Те, що побачили вчені, їх дуже вразило. Упереміш з осадом вони також знайшли скам'янілі листя і гілки.

"Крижані щити зазвичай подрібнюють і знищують все на своєму шляху. Те, що ми знайшли, було прекрасно збереженими рослинними структурами. Ми вивчали скам'янілості, але вони виглядають так, ніби померли вчора. Це капсула часу, яка зберегла те, що колись жило в Гренландії", — зазначає Крайст.

Згідно з результатами аналізу осадових порід, у рослинах були знайдені рідкісні ізотопи алюмінію та берилію, які утворюються тільки під час потрапляння космічних променів на голу землю. Це означає, що регіон повністю розтанув і залишався розтопленим досить довго, щоб космічні промені утворили ці ізотопи, а рослинність могла рости і поглинати їх разом із мохом і, можливо, навіть деревами.

Радіовуглецеве й оптичне датування дозволили визначити це танення з точністю до останнього мільйона років. Разом узяті дані свідчать про те, що крижаний покрив Гренландії, який наразі покриває майже 80% суші, може бути не таким постійним, як думали вчені.

Фахівці передбачили, що якщо гренландський крижаний покрив повністю розтане, то море може піднятися аж на 7 м. Тож проблема є досить серйозною.

"Гренландія може швидко розтанути, вилившись в океани настільки, що Нью-Йорк, Майамі, Дакка й інші міста просто підуть під воду. Це не проблема наступних двадцяти поколінь. Це актуальна проблема на найближчі 50 років", — підсумував геолог Пол Бірман з Університету Вермонта.