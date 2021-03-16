На границе Млечного Пути были обнаружены самые крупные остатки сверхновой, - астрономы (фото)

С помощью рентгеновских лучей, космический телескоп eROSITA обнаружил ранее неизвестный остаток сверхновой "Hoinga".

Когда звезды становятся сверхновыми, они высвобождают огромное количество энергии и материала. Сверхновая звезда остается яркой только в течение нескольких месяцев, но ее материал можно будет наблюдать в течение 100 тыс. лет — это то, что называют остатком сверхновой, пишет IFLS.

Недавно, с помощью рентгеновского телескопа eROSITA ученые обнаружили ранее неизвестный остаток сверхновой, получивший название "Hoinga", который примерно в 90 раз больше полной Луны в небе.

Для eROSITA это первое открытие такого рода, которое примечательно не только своими размерами, но и расположением, так как его нет в плоскости Млечного Пути, где находится большинство звезд нашей галактики.

"Мы были очень удивлены, что первый остаток сверхновой всплыл буквально сразу. Кроме того, он лежит очень далеко от галактической плоскости, что тоже весьма необычно", — рассказал ведущий автор исследования Вернер Беккер из Института внеземной физики имени Макса Планка.

Команда обнаружила, что слабый сигнал этого остатка на самом деле уже наблюдался в данных 30-летней давности. Сигнал был слишком слабым, чтобы понять, что там действительно что-то есть.

[ + – ] Композитное изображение остатка сверхновой "Hoinga". Фото: eROSITA / MPE

По оценкам астрономов, в нашем Млечном Пути сверхновая взрывается в среднем каждые 30-50 лет. Таким образом, с Земли должно быть видно около 1200 остатков сверхновых, но пока обнаружено только около 300.

Открытие "Hoinga" говорит о том, что исследователи должны начать смотреть дальше обычных мест. После того, как астрономы нашли объект в данных всего неба eROSITA, они обратились к другим ресурсам, чтобы подтвердить свои предположения.

"Мы просмотрели архивные радиоданные, а они просто лежали там и ожидали, пока мы их обнаружим. Радиоизлучение в исследованиях 10-летней давности подтвердило, что "Hoinga" является остатком сверхновой, поэтому их может быть еще больше, ожидающих зорких глаз", — заключила соавтор Наташа Уокер-Херли из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований в Австралии.

Рентгеновский обзор eROSITA показывает большие перспективы для обнаружения многих пропавших без вести остатков сверхновых, помогая решить давнюю астрофизическую загадку.