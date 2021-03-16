На кордоні Чумацького Шляху були знайдені найбільші залишки наднової, — астрономи (фото)

За допомогою рентгенівських променів, космічний телескоп eROSITA знайшов раніше невідомий залишок наднової "Hoinga".

Коли зірки стають надновими, вони вивільняють величезну кількість енергії та матеріалу. Наднова зірка залишається яскравою тільки протягом декількох місяців, але її матеріал можна буде спостерігати протягом 100 тис. років — це те, що називають залишком наднової, пише IFLS.

Нещодавно, за допомогою рентгенівського телескопа eROSITA вчені знайшли раніше невідомий залишок наднової, що отримав назву "Hoinga", який майже в 90 разів більший, ніж повний Місяць в небі.

Для eROSITA це перше відкриття такого роду, яке виділяється не тільки своїми розмірами, але й розташуванням, оскільки його немає в площині Чумацького Шляху, де знаходиться більшість зірок нашої галактики.

"Ми були дуже здивовані, що перший залишок наднової зʼявився буквально відразу. Крім того, він лежить дуже далеко від галактичної площини, що теж вельми незвично", — розповів провідний автор дослідження Вернер Беккер з Інституту позаземної фізики імені Макса Планка.

Команда зʼясувала, що слабкий сигнал цього залишку насправді вже спостерігався в даних 30-річної давності. Сигнал був занадто слабким, щоб зрозуміти, що там дійсно щось є.

[ + – ] Композитне зображення залишку наднової "Hoinga". Фото: eROSITA / MPE

За оцінками астрономів, у нашому Чумацькому Шляху наднова вибухає здебільшого кожні 30-50 років. Таким чином, із Землі має бути видно приблизно 1 200 залишків наднових, але поки зафіксовані лише майже 300.

Відкриття "Hoinga" говорить про те, що дослідники повинні почати дивитися далі звичайних місць. Після того, як астрономи знайшли об'єкт у даних всього неба eROSITA, вони звернулися до інших ресурсів, щоб підтвердити свої припущення.

"Ми переглянули архівні радіодані, а вони просто лежали там і чекали, поки ми їх знайдемо. Радіовипромінювання в дослідженнях 10-річної давності підтвердило, що "Hoinga" є залишком наднової, тому їх може бути ще більше, які очікують пильних очей", — уклала співавторка Наташа Вокер-Херлі з Кертінского університету Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень в Австралії.

Рентгенівський огляд eROSITA показує великі перспективи для пошуку багатьох зниклих безвесті залишків наднових, допомагаючи вирішити давню астрофізичної загадку.