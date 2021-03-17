Реки и моря Марса никуда не улетучились, они все еще находятся на планете, – ученые

Исследователи считают, что смогли ответить на вопрос о том, куда делась вода Красной планеты.

Ученые считают, что наконец-то смогли ответить на давний вопрос о том, куда исчезла вода Марса. Об этом сообщает BBC.

По словам исследователей, большая часть марсианской воды до сих пор остается на планете и заперта в ловушке во внешнем слое коры.

В рамках исследования ученые использовали данные, полученные с орбитальных космических аппаратов, марсоходов и от метеоритов. Затем была создана компьютерная симуляция того, как Марс со временем терял воду.

Известно, что более 4 млрд лет назад Марс был теплее и влажнее и, возможно, с более плотной атмосферой. Вода текла в реках, ручьях и собиралась в ударных кратерах. Красная планета могла вмещать достаточно воды, чтобы покрыть ею всю поверхность слоем с глубиной от 100 м до 1 км.

Примерно 1 млрд лет спустя Марс превратился в более холодную и пустынную планету, которую мы видим сегодня.

"Мы давно знали, что Марс был более влажным в ранней истории. Но никто точно не мог сказать, куда вода исчезла со временем. Из предыдущих исследований мы уже знаем, что часть этой воды улетела в космос, а другая часть – замерзла на поверхности планеты", – говорит планетолог из лондонского Музея естественной истории Питер Гриндрод.

Дело в том, что магнитный щит Марса достаточно слаб, чтобы удержать компоненты воды на планете. Но скорость, с которой водород – один из химических компонентов воды, ускользает из атмосферы на сегодняшний день, предполагает, что это не конец истории.

"Если предположить, что текущий уровень потерь водорода был таким же в прошлом, это довольно небольшое количество воды, которое улетучивается на протяжении времени", – говорит соавтор исследования из Калифорнийского технологического института Ева Линган Шеллер.

Иными словами, большая часть марсианской воды должна была уйти в другое место.

Результаты компьютерного моделирования показывают, что от 30% до 99% исходной воды Марса было замкнуто в минералах и погребено в коре планеты.

"Когда кора изменяется, она забирает воду и связывает ее в гидратированном минерале, который уже содержит воду в своей структуре, поэтому эффективно ее удерживает", – отмечает соавтор из Калифорнийского технологического института Бетани Элманн.

Авторы предполагают, что большая часть воды была потеряна между 4,1 и 3,7 млрд лет назад, в отрезок марсианской истории, известный как Ноевский период.