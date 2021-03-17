На волоске от смерти. Ученые выяснили, как жизнь уцелела во время "Великого вымирания"

Исследователи выяснили, почему массовое вымирание во время пермского периода было самым разрушительным.

В истории Земли было несколько событий массового вымирания, в том числе и то, которое уничтожило динозавров. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, самое разрушительное "Великое вымирание" произошло 252 млн лет в конце пермского периода. Новое исследование дает ответ на вопрос, почему именно это массовое вымирание стало самым тяжелым для жизни на Земле.

Команда ученых попыталась узнать, почему популяции не смогли восстановиться также быстро, как после других вымираний. Основная причина заключалась в том, что кризис в конце пермского периода был гораздо серьезнее, уничтожив 19 из каждых 20 видов. С выжившими лишь 5% видов, были разрушены экосистемы, поэтому популяции были вынуждены начинать все заново.

Ведущий автор из Китайского университета наук о Земле Юангэн Хуанг реконструировал пищевые сети из 14 популяций, охватывающих пермский и триасовый периоды. Эти мегафаунные сообщества, останки которых были найдены на севере Китая, дали представление о том, как один регион на Земле отреагировал на кризис.

"Изучая окаменелости и следы их зубов, содержимое желудков и экскрементов, я смог определить, кто кого ел. Важно было построить точную пищевую цепочку, чтобы понять древние экосистемы", – говорит Хуанг.

Пищевые цепочки состоят из растений, моллюсков и насекомых, обитающих в прудах и реках, а также рыб, земноводных и рептилий, которые их поедают. Размеры рептилий варьировались от современных ящериц до полутонных травоядных. Также бродили саблезубые горгонопсы, некоторые из них были такими же мощными как и львы.

Когда эти животные вымерли в конце пермского периода, никто не занял их место, оставив экосистемы несбалансированными на 10 млн лет. Затем в триасе начали развиваться первые динозавры и млекопитающие. Первые динозавры были небольшими – двуногими насекомоядными около метра в длину, но вскоре они стали крупнее и разнообразнее.

"Мы обнаружили, что событие пермского периода было исключительным по двум причинам. Во-первых, коллапс разнообразия было гораздо серьезнее. Во-вторых, экосистемам потребовалось очень много времени для восстановления, возможно, около 10 млн лет или больше", – отмечает Хуанг.

В конечном итоге, исследование мегафаунных сообществ, которые смогли успешно восстановиться после кризиса, дает ценную информацию о том, как современные виды могут выжить в условиях, когда люди подталкивают планету к краю пропасти.