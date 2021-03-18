Спасение по дешевке. Ученые подтвердили, что аспирин снижает риск тяжелых симптомов COVID-19

Окончательные результаты исследования доказали, что препарат защищает легкие.

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона обнаружили, что аспирин может оказать защитное действие на легкие, уменьшить потребность в ИВЛ, снизить риск госпитализации и внутрибольничной смертности. Об этом сообщает SciTechDaily.

Окончательные результаты, указывающие на защитное действие аспирина на легкие, были опубликованы в рецензируемом журнале Anesthesia & Analgesia.

"Когда мы узнали о связи коронавируса с тромбами, мы посчитали, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечного приступа, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование обнаружило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести COVID-19 и летальных исходов", – говорит доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Школы медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Чоу.

В исследовании принимали участие более 400 пациентов, госпитализированных с марта по июль 2020 года в больницы в разных частях США. С поправкой на демографические характеристики и сопутствующие заболевания, прием аспирина продемонстрировал снижение риска ИВЛ (на 44%), госпитализацию в отделение интенсивной терапии (на 43%) и внутрибольничную смертность (на 47%). Ученые не увидели разницы в количестве явных тромбозов между принимающими аспирин и не принимающими.

Предварительные результаты исследования были впервые опубликованы в виде препринта осенью 2020 года. С тех пор другие исследования также подтверждали влияние аспирина как на предотвращение инфекции, так и на снижение риска тяжелой формы COVID-19 и смерти.

Чоу надеется, что его исследование также позволит выявить причинно-следственную связь между использованием аспирина и уменьшением повреждения легких у пациентов с коронавирусом.

"Аспирин недорогой, легкодоступный, и миллионы людей уже используют его для лечения своих заболеваний. Обнаружение этой связи – огромная победа для тех, кто хочет снизить риск самых разрушительных последствий коронавируса", – подытожил Чоу.