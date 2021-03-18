Порятунок задешево. Вчені підтвердили, що аспірин знижує ризик важких симптомів COVID-19

Остаточні результати дослідження довели, що препарат захищає легені.

Дослідники з Університету Джорджа Вашингтона виявили, що аспірин може надати захисну дію на легені, зменшити потребу в ШВЛ, знизити ризик госпіталізації та внутрішньолікарняної смертності. Про це повідомляє SciTechDaily.

Остаточні результати, що вказують на захисну дію аспірину на легені, опублікували в журналі, що рецензується Anesthesia&Analgesia.

"Коли ми дізналися про зв'язок коронавірусу з тромбами, ми подумали, що аспірин, який використовується для запобігання інсульту і серцевого нападу, може бути важливий для пацієнтів з COVID-19. Наше дослідження виявило зв'язок між низькими дозами аспірину і зниженням тяжкості COVID-19 і летальних результатів", — говорить доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Школи медицини і медичних наук Університету Джорджа Вашингтона Джонатан Чоу.

У дослідженні брали участь більше 400 пацієнтів, госпіталізованих з березня до липня 2020 року в лікарні в різних частинах США. З поправкою на демографічні характеристики і супутні захворювання, прийом аспірину продемонстрував зниження ризику ШВЛ (на 44%), госпіталізацію у відділення інтенсивної терапії (на 43%) і внутрішньолікарняну смертність (на 47%). Вчені не побачили різниці в кількості явних тромбозів між тими, хто приймали аспірин, і тими, хто не приймає.

Попередні результати дослідження були вперше опубліковані у вигляді препринта восени 2020 року. Відтоді інші дослідження також підтверджували вплив аспірину як на запобігання інфекції, так і на зниження ризику важкої форми COVID-19 і смерті.

Чоу сподівається, що його дослідження також дозволить виявити причинно-наслідковий зв'язок між використанням аспірину і зменшенням пошкодження легенів у пацієнтів з коронавірусом.

"Аспірин недорогий, легкодоступний, і мільйони людей вже використовують його для лікування своїх захворювань. Виявлення зв'язку з цим — величезна перемога для тих, хто хоче знизити ризик найбільш руйнівних наслідків коронавірусу", — підсумував Чоу.