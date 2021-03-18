Вызывайте эвакуатор. Perseverance записал звук своего первого тест-драйва на Марсе

NASA поделилось 16-минутной необработанной аудиозаписью с Красной планеты.

Новый марсоход NASA впервые в истории записал звук своей поездки по поверхности Красной планеты. Об этом сообщает The Guardian.

Один из диктофонов марсохода Perseverance записал звук, издаваемый шестью металлическими колесами и подвеской. Звук поездки был записан во время первого тест-драйва марсохода на Красной планете. Опубликованный материал является 16-минутной необработанной аудиозаписью, выпущенной Лабораторией реактивного движения в Пасадене.

"Если бы я услышал такие звуки, управляя своей машиной, то остановил бы ее и вызвал эвакуатор. Но когда вы думаете о том, где это было записано, тогда все становится на свои места", – заявил инженер NASA Дэйв Груэл.

По данным NASA, среди прочих шумов, во время поездки был записан пронзительный царапающий звук. Инженеры пока пытаются найти его источник.

Perseverance – самый большой и продвинутый вездеход, который когда-либо отправлялся на Марс. Он приземлился на Красную планету 18 февраля возле дельты, чтобы найти признаки прошлой жизни на планете. Марсоход возьмет образцы из самых многообещающих пород для последующего возвращения на Землю.

На борту марсохода установлены два микрофона. Один из них уже записал звуки ветра и лазеров, стреляющих по камням, другой предназначался для записи спуска и приземления. Этот второй микрофон и записал первый тест-драйв 4 марта.

Прежде чем приступить к бурению горных пород для поисков образцов керна, Perseverance должен протестировать экспериментальный вертолет Ingenuity. Аппарат совершит свой первый полет на Красной планете в апреле.