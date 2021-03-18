Викликайте евакуатор. Perseverance записав звук свого першого тест-драйву на Марсі

NASA поділилося 16-хвилинним необробленим аудіозаписом з Червоної планети.

Новий марсохід NASA вперше в історії записав звук своєї поїздки поверхнею Червоної планети. Про це повідомляє The Guardian.

Один з диктофонів марсохода Perseverance записав звук, видаваний шістьма металевими колесами і підвіскою. Звук поїздки був записаний під час першого тест-драйву марсохода на Червоній планеті. Опублікований матеріал є 16-хвилинним необробленим аудіозаписом, випущеним Лабораторією реактивного руху в Пасадені.

"Якби я почув такі звуки, керуючи своєю машиною, то зупинив би її і викликав евакуатор. Але коли ви думаєте про те, де це було записано, тоді все стає на свої місця", — заявив інженер NASA Дейв Груел.

За даними NASA, серед інших шумів, під час поїздки був записаний пронизливий дряпальний звук. Інженери поки намагаються знайти його джерело.

Perseverance — найбільший і просунутий всюдихід, який колись вирушав на Марс. Він приземлився на Червону планету 18 лютого біля дельти, щоб знайти ознаки минулого життя на планеті. Марсохід візьме зразки із найбільш багатообіцяючих порід для майбутнього повернення на Землю.

На борту марсохода встановлені два мікрофони. Один з них вже записав звуки вітру і лазерів, що стріляють по камінню, інший призначався для запису спуску і приземлення. Цей другий мікрофон і записав перший тест-драйв 4 березня.

Перш ніж приступити до буріння гірських порід для пошуків зразків керна, Perseverance повинен протестувати експериментальний вертоліт Ingenuity. Апарат здійснить свій перший політ на Червоній планеті у квітні.