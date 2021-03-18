В космической паутине ученые обнаружили миллиарды карликовых галактик (фото)

С помощью инструмента MUSE астрономы выявили и изучили около 40% ранее неизвестных галактик, сыгравших важную роль в зарождении ранней Вселенной.

Несмотря на то, что Вселенная довольно большое место и все космические объекты разбросаны в ней беспорядочно, там находится гораздо больше структур, чем мы можем увидеть, пишет Science Alert.

"Согласно нашим моделям Вселенной и растущим доказательствам, нити темной материи соединяют такие массивные объекты, как галактики и скопления галактик в обширную космическую паутину", — отмечают ученые.

Именно вдоль этих нитей течет водород, питая тем самым галактики. Однако среди всех ярко светящихся звезд, галактик и галактических ядер слабое излучение диффузного водорода в межгалактическом пространстве трудно увидеть.

В результате многолетней работы, международная группа астрономов под руководством Роланда Бэкона из Центра астрофизических исследований в Лионе (Франция) визуализировала несколько нитей космической паутины ранней Вселенной, размещенных примерно в 12 миллиардах световых лет от нас.

[ + – ] Космологическое моделирование отдаленной Вселенной, где в космической паутине свет излучается атомами водорода. Фото: Jeremy Blaizot/projet SPHINX

Это открытие может кардинально изменить понимание ученых о формировании галактик в ранней Вселенной. Так как космическую паутину очень трудно увидеть, многие свидетельства исследователей до сих пор были неточными.

При помощи трехмерного спектрометра Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), установленного на телескопе Very Large Telescope, Бэкон и его команда впервые сумели рассмотреть нити космической паутины.

Для своего исследования авторы выбрали фрагмент так называемого сверхглубокого поля "Hubble" (HUDF) — изображения небольшого региона космоса, составленного из данных, полученных космическим телескопом "Hubble" в период с 24 сентября 2003 года по 16 января 2004 года.

Ученые наблюдали за этим участком в течение более чем 140 часов. Подготовка к наблюдению заняла восемь месяцев. После этого потребовалось более года на обработку и анализ данных, а также получение изображений водородных нитей, которые образовались всего через один-два миллиарда лет после Большого взрыва.

[ + – ] Космологическое моделирование нитей, состоящих из сотен тысяч маленьких галактик. Фото: Thibault Garel/Roland Bacon

Несмотря на то, что HUDF — одна из самых глубоко изученных частей космоса, около 40 % галактик, выявленных с помощью MUSE, не имеют аналогов на изображениях "Hubble".

Самым большим сюрпризом для исследователей стало открытие того, что свет газовых нитей исходит от невидимой до сих пор популяции из миллиардов карликовых галактик с множеством звезд.

Хотя эти галактики слишком тусклые, чтобы их можно было обнаружить по отдельности с помощью современных инструментов, их существование будет иметь серьезные последствия для моделей крупномасштабной структуры Вселенной и понимания того, как образовались все прочие галактики из газа космической паутины.