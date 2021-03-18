У космічній павутині вчені виявили мільярди карликових галактик (фото)

За допомогою інструменту MUSE астрономи виявили і вивчили близько 40% раніше невідомих галактик, які відіграли важливу роль у зародженні раннього Всесвіту.

Незважаючи на те, що Всесвіт досить велике місце і всі космічні об'єкти розкидані в ньому безладно, там є набагато більше структур, ніж ми можемо побачити, пише Science Alert.

"Згідно з нашим моделям Всесвіту і зростаючими доказами, нитки темної матерії з'єднують такі масивні об'єкти, як галактики і скупчення галактик у велику космічну павутину", — зазначають учені.

Саме вздовж цих ниток тече водень, живлячи тим самим галактики. Однак серед усіх яскравих зірок, галактик і галактичних ядер слабке випромінювання дифузного водню в міжгалактичному просторі важко побачити.

У результаті багаторічної роботи міжнародна група астрономів під керівництвом Роланда Бекона Центру астрофізичних досліджень у Ліоні (Франція) візуалізували кілька ниток космічної павутини раннього Всесвіту, розміщених приблизно у 12 мільярдах світлових років від нас.

[ + – ] Космологічне моделювання віддаленого Всесвіту, де в космічній павутині світло випромінюється атомами водню. Фото: Jeremy Blaizot/projet SPHINX

Це відкриття може кардинально змінити розуміння вчених про формування галактик у ранньому Всесвіті. Оскільки космічну павутину дуже важко побачити, багато свідчень дослідників досі були неточними.

За допомогою тривимірного спектрометра Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), встановленого на телескопі Very Large Telescope, Бекон і його команда вперше зуміли розглянути нитки космічної павутини.

Для свого дослідження автори вибрали фрагмент так званого надглибокого поля "Hubble" (HUDF) — зображення невеликого регіону космосу, складеного з даних, отриманих космічним телескопом "Hubble" у період з 24 вересня 2003 року по 16 січня 2004 року.

Учені спостерігали за цією ділянкою протягом понад 140 годин. Підготовка до спостереження зайняла вісім місяців. Після цього було потрібно більше року на обробку та аналіз даних, а також отримання зображень водневих ниток, які утворилися через один-два мільярди років після Великого вибуху.

[ + – ] Космологічне моделювання ниток, що складаються з сотень тисяч маленьких галактик. Фото: Thibault Garel/Roland Bacon

Незважаючи на те, що HUDF — одна з найбільш глибоко вивчених частин космосу, близько 40% галактик, виявлених за допомогою MUSE, не мають аналогів на зображеннях "Hubble".

Найбільшим сюрпризом для дослідників стало відкриття того, що світло газових ниток виходить від невидимої досі популяції з мільярдів карликових галактик з безліччю зірок.

Хоча ці галактики занадто тьмяні, щоб їх можна було виявити окремо за допомогою сучасних інструментів, їхнє існування матиме серйозні наслідки для моделей великомасштабної структури Всесвіту і розуміння того, як утворилися всі інші галактики з газу космічної павутини.