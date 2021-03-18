Ученые выдвинули причину образования "тигровых полос" по всей Эфиопии (фото)

Существование каменных полос на тропическом плато удивило экспертов, так как ранее они были замечены только в умеренном поясе и полярных регионах.

Если мы хотим предсказать будущее нашей планеты в условиях изменения климата, мы должны больше узнать о том, что происходило на Земле раньше, сотни тысяч лет назад, пишет Science Alert.

Новое исследование Эфиопского нагорья времен последнего ледникового периода может в этом помочь. Помимо ответа на некоторые геологические вопросы, он также поднял новый: что создало гигантские каменные "тигровые полосы" на центральном плато Санетти в горах Бале?

В рамках исследования ученые изучили образцы морены (скопление обломков горных пород, переносимое ледниками) в горах Бале и Арси, которые когда-то были унесены ледниками.

Изучив их физическое расположение и измерив степень разложения в изотопе хлора, они установили, что оледенения в прошлом не были похожи на оледенения в аналогичных горных районах.

Фото: Groos et al., Earth Surface Dynamics, 2021

"Наши результаты показывают, что ледники в южном Эфиопском нагорье достигли своей максимальной протяженности 40 000-30 000 лет назад, на несколько тысяч лет раньше, чем в других горных регионах Восточной Африки и во всем мире", — говорит гляциолог Александр Гроос из Бернского университета в Швейцарии.

Несмотря на то, что сегодня эти нагорья не покрыты льдом, между 42 000 и 28 000 годами назад, за тысячи лет до последнего ледникового периода, когда ледяные щиты простирались далеко от полюсов, они были покрыты ледниками, занимающими до 350 км².

По словам исследователей, относительно раннее похолодание и образование ледников, были вызваны изменениями в количестве осадков и горных особенностях. Другими словами, температура была не единственной движущей силой передвижения ледников в Восточной Африке в то время.

Эта информация также поможет понять, какое влияние на биоразнообразие и экосистемы может произойти в будущем. Что касается массивных каменных полос, образованных валунами и базальтовыми колоннами, то они были обнаружены в ходе исследований, недалеко от района бывшей ледяной шапки.

Фото: Alexander R. Groos/Digital Globe Foundation

Эти полосы достигают 1000 м в длину, 15 м в ширину и 2 м в глубину. К тому же их никогда раньше не видели в тропиках.

"Существование этих каменных полос на тропическом плато нас очень удивило, поскольку так называемые приледниковые формы рельефа такого масштаба ранее были зафиксированы только в умеренном климатическом поясе и полярных регионах", — отмечает Гроос.

Ученые полагают, что эти полосы являются естественным результатом периодического замерзания и оттаивания земли вблизи ледяной шапки, в результате чего породы могли соединиться.

Однако для этого потребовалось бы существенное понижение температуры земли и воздуха, хотя и не ясно, типично ли это для высоких тропических гор или в то время это было региональным явлением.

Чтобы узнать это наверняка, специалистам нужно провести исследования и в других регионах. Понимание климатических изменений в тропиках имеет решающее значение, поскольку именно здесь происходит большая часть циркуляции мировой атмосферы и океанов и, похоже, эти горные регионы могли пережить последний ледниковый период по-разному.