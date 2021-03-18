Вчені висунули причину утворення "тигрових смуг" по всій Ефіопії (фото)

Існування кам'яних смуг на тропічному плато здивувало експертів, оскільки раніше вони були помічені тільки в помірному поясі та полярних регіонах.

Якщо ми хочемо передбачити майбутнє нашої планети в умовах зміни клімату, ми повинні більше дізнатися про те, що відбувалося на Землі раніше, сотні тисяч років тому, пише Science Alert.

Нове дослідження Ефіопського нагір'я часів останнього льодовикового періоду може в цьому допомогти. Крім відповіді на деякі геологічні питання, він також порушив нове: що створило великі кам'яні "тигрові смуги" на центральному плато Дзанетті в горах Балі?

У рамках дослідження вчені зафіксували зразки морени (скупчення уламків гірських порід, що переноситься льодовиками) у горах Балі й Арсі, які колись були віднесені льодовиками.

Вивчивши їхнє фізичне розташування і вимірявши ступінь розкладу в ізотопі хлору, вони встановили, що заледеніння в минулому не були схожі на заледеніння в аналогічних гірських районах.

Фото: Groos et al., Earth Surface Dynamics, 2021

"Наші результати показують, що льодовики в південному Ефіопському нагір'ї досягли своєї максимальної протяжності 40 000-30 000 років тому, на кілька тисяч років раніше, ніж в інших гірських регіонах Східної Африки й в усьому світі", — говорить гляциолог Олександр Гроос із Бернського університету в Швейцарії.

Незважаючи на те, що сьогодні ці нагір'я не покриті льодом, між 42 000 і 28 000 роками тому, за тисячі років до останнього льодовикового періоду, коли крижані щити сягали далеко від полюсів, вони були покриті льодовиками, які займають до 350 км².

За словами дослідників, відносно раннє похолодання та утворення льодовиків, були викликані змінами в кількості опадів і гірських особливостях. Іншими словами, температура була не єдиною рушійною силою пересування льодовиків у Східній Африці в той час.

Ця інформація також допоможе зрозуміти, який вплив на біорізноманіття та екосистеми може статися в майбутньому. Що стосується масивних кам'яних смуг, утворених валунами і базальтовими колонами, то вони були зафіксовані під час досліджень, недалеко від району колишньої крижаної шапки.

Фото: Alexander R. Groos/Digital Globe Foundation

Ці смуги досягають 1 000 м у довжину, 15 м у ширину і 2 м у глибину. До того ж їх ніколи раніше не бачили в тропіках.

"Існування цих кам'яних смуг на тропічному плато нас дуже здивувало, оскільки так звані Прильодовикові форми рельєфу такого масштабу раніше були зафіксовані тільки в помірному кліматичному поясі та полярних регіонах", — зазначає Гроос.

Вчені вважають, що ці смуги є природним результатом періодичного замерзання і відтавання землі поблизу крижаної шапки, унаслідок чого породи могли з'єднатися.

Однак для цього треба було б істотне зниження температури грунту та повітря, хоча і не зрозуміло, типово це для високих тропічних гір або в той час це було регіональним явищем.

Щоб дізнатися це напевно, фахівцям потрібно провести дослідження і в інших регіонах. Розуміння кліматичних змін у тропіках має вирішальне значення, оскільки саме тут відбувається велика частина циркуляції світової атмосфери й океанів і, схоже, ці гірські регіони могли пережити останній льодовиковий період по-різному.