Правительственный проект Китая. ВОЗ назвала место, где впервые мог появиться коронавирус

Эксперты ВОЗ считают, что SARS-CoV-2 впервые перешел на человека в Южном Китае.

После многомесячного исследования ВОЗ выяснила, что фермы по выращиванию диких животных в Китае, вероятно, являются источником пандемии COVID-19. Об это сообщает LiveScience.

"Фермы диких животных, из которых многие находились в южной провинции Юньнань, вероятно, были поставщиком на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, где были обнаружены первые случаи COVID-19", – говорит зоолог, эксперт по экологии болезней и член команды ВОЗ Питер Дасзак.

Ожидается, что в ближайшие недели ВОЗ опубликует свои выводы в новом отчете.

В январе группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай, чтобы выяснить, как началась пандемия коронавируса. Вокруг этого вопроса циркулирует множество теорий заговора, некоторые предполагают, что вирус появился из лаборатории в Ухани. В прошлом месяце ВОЗ отклонили такую возможность.

Ученые пришли к мнению, что коронавирус, который циркулировал среди летучих мышей, передался людям через промежуточный вид. Такой же результат получило и ВОЗ: вирус передался от летучих мышей на юге Китая животным на фермах дикой природы, а затем и людям.

По словам Дасзака, фермы по выращиванию диких животных являются частью проекта, который китайское правительство продвигает в течение 20 лет, чтобы вывести сельское население из нищеты и сократить разрыв между городом и деревней.

"Они берут экзотических животных, таких как циветы, дикобразы, ящеры, енотовидные собаки и бамбуковые крысы, и разводят их в неволе", – говорит эксперт из ВОЗ.

Но в феврале 2020 года Китай закрыл эти фермы, вероятно, потому, что правительство также считало их источником передачи вируса. Правительство разослало фермерам инструкции о том, как убивать, закапывать или сжигать животных, чтобы предотвратить распространение болезни.

Многие из этих ферм разводят животных, которые могут переносить коронавирусы, в том числе цивет, кошек и панголинов. Большинство из них находится в провинции Юньнань на юге Китая. Там ученые обнаружили вирус летучих мышей, который на 96% похож на SARS-CoV-2. Но ВОЗ до сих пор не знает, какое именно животное передало вирус от летучих мышей человеку.

"Я действительно считаю, что SARS-CoV-2 впервые перешел на человека в Южном Китае", – отмечает Дасзак.

ВОЗ также нашли доказательства того, что эти фермы являлись поставщиками у оптового рынка морепродуктов Хуанань.

"Китай закрыл этот путь по определенной причине", – подчеркивает Дасзак.

Вероятно, китайское правительство также сочло такой вариант наиболее вероятным, что также отображается в отчете ВОЗ, добавил Дасзак.