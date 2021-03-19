Урядовий проект Китаю. ВООЗ назвала місце, де вперше міг з'явитися коронавірус

Експерти ВООЗ вважають, що SARS-CoV-2 вперше перейшов на людину в Південному Китаї.

Після багатомісячного дослідження ВООЗ з'ясувала, що ферми з вирощування диких тварин у Китаї, ймовірно, є джерелом пандемії COVID-19. Про це повідомляє LiveScience.

"Ферми диких тварин, з яких багато хто перебував у південній провінції Юньнань, ймовірно, були постачальником на оптовому ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, де були зафіксовані перші випадки COVID-19", — говорить зоолог, експерт з екології хвороб і член команди ВООЗ Пітер Дасзак.

Очікується, що в найближчі тижні ВООЗ опублікує свої висновки в новому звіті.

У січні група експертів ВООЗ вирушила до Китаю, щоб з'ясувати, як почалася пандемія коронавірусу. Навколо цього питання циркулює безліч теорій змови, деякі припускають, що вірус з'явився з лабораторії в Ухані. Минулого місяця ВООЗ заперечила таку можливість.

Вчені дійшли згоди, що коронавірус, який циркулював серед кажанів, передався людям через проміжний вид. Такий же результат отримала й ВООЗ: вірус передався від кажанів на півдні Китаю тваринам на фермах дикої природи, а потім і людям.

За словами Дасзака, ферми з вирощування диких тварин є частиною проекту, який китайський уряд просуває протягом 20 років, щоб вивести сільське населення з убогості та скоротити розрив між містом і селом.

"Вони беруть екзотичних тварин, таких як цивети, дикобрази, ящери, єнотовидні собаки і бамбукові пацюки, і розводять їх у неволі", — говорить експерт із ВООЗ.

Але в лютому 2020 року Китай закрив ці ферми, ймовірно, тому, що уряд також вважав їх джерелом передавання вірусу. Уряд розіслав фермерам інструкції про те, як вбивати, закопувати або спалювати тварин, щоб запобігти поширенню хвороби.

Багато з цих ферм розводять тварин, які можуть переносити коронавіруси, зокрема цивет, кішок і панголінів. Більшість з них знаходиться в провінції Юньнань на півдні Китаю. Там вчені зафіксували вірус кажанів, який на 96% схожий на SARS-CoV-2. Але ВООЗ досі не знає, яка саме тварина передала вірус від кажанів людині.

"Я дійсно вважаю, що SARS-CoV-2 вперше перейшов на людину в Південному Китаї", — зазначає Дасзак.

ВООЗ також знайшла докази того, що ці ферми були постачальниками в оптового ринку морепродуктів Хуанань.

"Китай закрив цей шлях через певну причину", — підкреслює Дасзак.

Ймовірно, китайський уряд також визнав такий варіант найбільш ймовірним, що також відображається в звіті ВООЗ, додав Дасзак.