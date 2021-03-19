Ученые открыли удивительную крылатую акулу, обитавшую в меловой период (фото)

Эксперты считают, что она была планктоноядным животным, поскольку имела большой рот и маленькие зубы.

В водах Мексиканского залива, 93 млн. лет назад, плавали причудливые крылатые акулы. Этот недавно описанный ископаемый вид, названный Aquilolamna milarcae, позволил его первооткрывателям установить новое семейство, пишет SciTechDaily.

Подобно гигантскому морскому дьяволу эти "орлиные акулы" характеризуются чрезвычайно длинными и тонкими грудными плавниками, напоминающими крылья. Их "размах" составлял почти 2 м, а в длину "крылья" имели до 1,7 м.

Фото: Oscar Sanisidro

У Aquilolamna milarcae был хвостовой плавник с хорошо развитой верхней частью, типичный для большинства пелагических акул, таких как китовые и тигровые акулы. Эти анатомические особенности придают ему довольно химерный вид, сочетающий в себе скатов и акул одновременно.

По мнению международной исследовательской группы, возглавляемой Роменом Вулло из CNRS, акула питалась планктоном, поскольку имела большой рот и очень маленькие зубы.

До настоящего времени эксперты определили лишь одну категорию планктоноядных в меловых морях: группу крупных костистых рыб (pachycormidae), которая в настоящее время уже вымерла. Благодаря этому открытию они теперь знают, что "орлиная акула" тоже присутствовала в меловых океанах.

[ + – ] Окаменелость акулы Aquilolamna milarcae, найденная в известняке Вальесильо. Фото: Wolfgang Stinnesbeck

Ее окаменелые останки были найдены в 2012 году в известняковых породах мексиканского города Вальесильо. Это место знаменито своими предыдущими находками. Здесь обнаружены многочисленные останки окаменелостей аммонитов, разных видов костистых рыб, морских рептилий. Изучая их останки, палеонтологи смогли расширить базу данных о древних водных обитателях, населявших нашу планету в меловой период.

Открытие крылатых акул не только проливает свет на структуру морских экосистем мелового периода, но и раскрывает новый, до сих пор неизвестный аспект эволюционной истории акул.