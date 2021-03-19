Пошатнул небесные своды. Взрыв в порту Бейрута нарушил ионосферу Земли

Ученые выяснили, что ударная волна достигла слоя атмосферы, который соседствует с открытым космосом.

В начале августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, который разрушил город, убил сотни человек и еще тысячи ранил. Вибрации от взрыва были зафиксированы в разных точках мира, теперь же ученые говорят, что происшествия повлияло и на ионосферу Земли. Об этом сообщает Science Alert.

Последствия от взрыва в Бейруте ощущались по всему земному шару, например, датчики в Тунисе и Германии уловили глубокий грохот, а сейсмические станции на расстоянии около 550 км зафиксировали вибрации.

Теперь же оказалось, что взрыв в Бейруте вызвал сотрясение самых высоких слоев атмосферы. Полученные данные могут пригодиться для наблюдений за испытаниями оружия, проводимыми государствами изгоями.

Исследователи из Индийского национального технологического института и Университета Хоккайдо в Японии измерили электрические возмущения в ионосфере. Они обнаружили, что взрыв был сопоставим с воздействием многих извержений вулканов в одночасье.

"Мы выяснили, что взрыв вызвал волну, которая распространилась в ионосфере в южном направлении со скорость около 0,8 км в секунда", – говорит ученый из Университета Хоккайдо Косуке Хеки.

Ионосфера, начинается примерно в 50 км над поверхностью Земли и простирается в космос на сотни километров. Среда характерна большим количеством свободно перемещающихся электронов, которые выталкиваются из молекул газа под действием солнечного излучения.

Команда использовала данные Глобальной навигационной спутниковой системой (GNSS) в день взрыва, чтобы вычислить изменения в распределении электронов, которые указали на присутствие акустических волн в газах.

Исследователи сравнили влияние взрыва в Бейруте на ионосферу с аналогичными шрамами, оставленными целым рядом извержений вулканов в Японии. Взрыв в Бейруте был намного мощнее, чем извержения вулкана Асама в центральной Японии в 2004 году.

Создание базы данных акустических сигнатур, которые могут быть обнаружены с помощью GNSS, дает ученым и властям возможность отслеживать не только геологическую динамику нашего мира, но и его другие аспекты.

Например, теперь известно, что потребовалось 2700 тонн нитрата аммония, чтобы произвести взрыв в 1,1 килотонны в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с ядерной бомбой малой мощности.

Способность таких государств, как Иран и Северная Корея, совершенствовать ядерное оружие, по-прежнему вызывает беспокойство для долгосрочного глобального мира. Поэтому наличие ряда способов, чтобы прислушиваться к программ испытаний, пригодилось бы для всеобщей безопасности.