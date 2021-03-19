Похитнув небесні склепіння. Вибух у порту Бейрута порушив іоносферу Землі

Вчені з'ясували, що ударна хвиля досягла шару атмосфери, який межує з відкритим космосом.

На початку серпня 2020 року в порту Бейрута пролунав потужний вибух, який зруйнував місто, вбив сотні людей і ще тисячі поранив. Вібрації від вибуху були зафіксовані в різних точках світу, тепер же вчені говорять, що події вплинули й на іоносферу Землі. Про це повідомляє Science Alert.

Наслідки від вибуху в Бейруті відчувалися по всій земній кулі, наприклад, датчики в Тунісі та Німеччини вловили глибокий гуркіт, а сейсмічні станції на відстані майже 550 км зафіксували вібрації.

Тепер же виявилося, що вибух у Бейруті викликав струс найвищих шарів атмосфери. Отримані дані можуть стати в нагоді для спостережень за випробуваннями зброї, проведеними державами вигнанцями.

Дослідники з Індійського національного технологічного інституту й Університету Хоккайдо в Японії виміряли електричні коливання в іоносфері. Вони зʼясували, що вибух можна порівняти з впливом багатьох вивержень вулканів одразу.

"Ми зʼясували, що вибух викликав хвилю, яка поширилася в іоносфері в південному напрямку зі швидкістю майже 0,8 км на секунду", — говорить вчений з Університету Хоккайдо Косуке Хекі.

Іоносфера, починається приблизно в 50 км над поверхнею Землі та простягається в космос на сотні кілометрів. Середовище характерне великою кількістю електронів, що вільно переміщаються та виштовхуються з молекул газу під дією сонячного випромінювання.

Команда використовувала дані Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в день вибуху, щоб обчислити зміни в розподілі електронів, які вказали на присутність акустичних хвиль у газах.

Дослідники порівняли вплив вибуху в Бейруті на іоносферу з аналогічними шрамами, залишеними низкою вивержень вулканів в Японії. Вибух у Бейруті був набагато могутнішим, ніж виверження вулкана Асама в центральній Японії в 2004 році.

Створення бази даних акустичних сигнатур, які можуть бути зафіксовані за допомогою GNSS, дає вченим і владі можливість відслідковувати не тільки геологічну динаміку нашого світу, але і його інші аспекти.

Наприклад, тепер відомо, що було потрібно 2 700 тонн нітрату амонію, щоб зробити вибух в 1,1 кілотонни в тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з ядерною бомбою малої потужності.

Здатність таких держав, як Іран і Північна Корея, удосконалювати ядерну зброю, як і раніше викликає занепокоєння для довгострокового глобального світу. Тому наявність низки способів, щоб прислухатися до програм випробувань, знадобилося б для загальної безпеки.