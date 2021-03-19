Метеорологические чудовища. В стратосфере Юпитера бродят 900-километровые вихри со скоростью 400 м/с

Ученые впервые смогли изучить стратосферу газового гиганта с помощью кометы, упавшей в 1994 году.

Группа астрономов впервые напрямую измерила ветры в средней атмосфере Юпитера. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи обнаружили невероятно мощные ветры со скоростью до 1450 км/ч возле полюсов Юпитера. Команда описала увиденное, как "уникальное метеорологическое чудовище в Солнечной системе".

Юпитер известен своими характерными красными и белыми полосами клубящихся облаков из газа. Их астрономы традиционно используют для отслеживания ветров в нижних слоях атмосферы Юпитера.

Астрономы также видели около полюсов Юпитера яркие полярные сияния, которые связаны с сильными ветрами в верхних слоях атмосферы планеты. Но до сих пор исследователям не удавалось напрямую измерить характер ветра между этими двумя атмосферными слоями в стратосфере.

Измерение скорости ветра в стратосфере Юпитера с помощью методов отслеживания облаков невозможно из-за отсутствия самих облаков в этой части атмосферы. Однако астрономы получили альтернативное средство измерения в виде кометы Шумейкеров – Леви 9. Космический осколок столкнулся с газовым гигантом в 1994 году. Столкновение породило новые молекулы в стратосфере Юпитера, где они начали двигаться вместе с ветрами.

Группа астрономов во главе с Тибо Кавалье из Лаборатории астрофизики Бордо отследила одну из этих молекул – цианистый водород. Вместе с ней исследователи смогли напрямую измерить стратосферные струи на Юпитере. Ученые используют слово "струи" для обозначения узких полос ветра в атмосфере, таких как струйные потоки Земли.

"Самый впечатляющий результат – это наличие сильный струй со скоростью до 400 м/с, которые находятся под полярным сиянием возле полюсов", – говорит Кавалье.

Эти скорости ветра, эквивалентные примерно 1450 км/ч, более чем в 2 раза превышают максимальные скорости шторма в Большом красном пятне Юпитера. Также они в 3 раза превышают скорость самых сильных торнадо на Земле.

"Наше открытие указывает на то, что эти струи могут вести себя как гигантский вихрь с диаметром в 4 раза больше диаметра Земли и высотой около 900 км. Вихрь такого размера был бы уникальным метеорологическим чудовищем в нашей Солнечной системе", – добавляет Кавалье.

Команда использовала 42 из 66 высокоточных антенн комплекса радиотелескопов ALMA в Чили, чтобы провести анализ молекул цианистого водорода, который находится в стратосфере Юпитера.