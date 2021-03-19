Метеорологічні чудовиська. У стратосфері Юпітера бродять 900-кілометрові вихори зі швидкістю 400 м/с

Учені вперше змогли вивчити стратосферу газового гіганта за допомогою комети, яка впала в 1994 році.

Група астрономів вперше безпосередньо виміряла вітри в середній атмосфері Юпітера. Про це повідомляє Phys.org.

Дослідники зафіксували неймовірно потужні вітри зі швидкістю до 1 450 км/год біля полюсів Юпітера. Команда описала побачене, як "унікальне метеорологічне чудовисько в Сонячній системі".

Юпітер відомий своїми характерними червоними та білими смугами купчастих хмар із газу. Їх астрономи традиційно використовують для відстеження вітрів у нижніх шарах атмосфери Юпітера.

Астрономи також бачили поблизу полюсів Юпітера яскраві полярні сяйва, які пов'язані із сильними вітрами у верхніх шарах атмосфери планети. Але до сих пір дослідникам не вдавалося безпосередньо виміряти характер вітру між цими двома атмосферними шарами в стратосфері.

Вимірювання швидкості вітру в стратосфері Юпітера за допомогою методів відстеження хмар неможливе через відсутність власне хмар у цій частині атмосфери. Однак астрономи отримали альтернативний засіб вимірювання у вигляді комети Шумейкер — Леві 9. Космічний уламок зіткнувся з газовим гігантом у 1994 році. Зіткнення породило нові молекули в стратосфері Юпітера, де вони почали рухатися разом із вітрами.

Група астрономів на чолі з Тібо Кавальє з Лабораторії астрофізики Бордо відстежила одну з цих молекул — ціаністий водень. Разом із нею дослідники змогли безпосередньо виміряти стратосферні струмені на Юпітері. Вчені використовують слово "струмені" для позначення вузьких смуг вітру в атмосфері, таких як струменеві потоки Землі.

"Найбільш разючий результат — це наявність сильних струменів зі швидкістю до 400 м/с, які знаходяться під полярним сяйвом біля полюсів", — говорить Кавальє.

Ці швидкості вітру, еквівалентні майже 1 450 км/год, більше ніж удвічі перевищують максимальні швидкості шторму у Великій червоній плямі Юпітера. Також вони втричі перевищують швидкість найсильніших торнадо на Землі.

"Наше відкриття вказує на те, що ці струмені можуть поводитися як гігантський вихор із діаметром у 4 рази більшим, ніж діаметр Землі, та висотою майже 900 км. Вихор такого розміру був би унікальним метеорологічним чудовиськом у нашій Сонячній системі", — додає Кавальє.

Команда використовувала 42 із 66 високоточних антен комплексу радіотелескопів ALMA в Чилі, щоб провести аналіз молекул ціаністого водню, який знаходиться в стратосфері Юпітера.