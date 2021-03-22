В США можно поработать с квантовым компьютером на ионных ловушках совершенно бесплатно

Открытый доступ к системе предоставили Национальные лаборатории Сандия Министерства энергетики США.

Национальные лаборатории Сандия Министерства энергетики США предлагают всем желающим протестировать свою квантовую систему QScout, работающую при помощи так называемых ловушек ионов. Работу квантовой системы финансирует Минэнергетики, при этом ученые смогут воспользоваться системой абсолютно бесплатно.

Об этом сообщает издание scitechdaily.com.

В мире существует несколько квантовых компьютеров, находящихся в свободном доступе. Однако большинство из них работает на криогенных кубитах. А в марте 2021 года Национальные лаборатории Сандия официально допустили ученых из США и всего мира к квантовой системе, вычисления которой проводятся при помощи ловушек ионов. В отличие от криогенных систем, данная система работает при более высоких температурах.

Исследователи сочли привлекательным такое предложение и уже выстроились в очередь к QScout. Первыми систему испытают учёные из Университета Индианы, затем сотрудники компании IBM, третьими являются ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории, потом по списку идут Университет Нью-Мексико и Калифорнийский университет в Беркли.

Целью всех этих ученых является разработка алгоритмов для решения определенных задач. Сложные задачи решить пока не получится, потому что QScout работает на базе всего трех кубитов. В дальнейшем разработчики обещают увеличить их количество до 32-х. Также на борту у QScout находится полупроводниковый процессор с системой захвата и удержания ионов иттербия, генерирующей электрическое поле, которое и удерживает атомы данного вещества. Считывание состояния кубитов из ионов иттербия производится радиоволнами, а кодирование — лазером.

Стоит отметить, что работа криогенных кубитов мало чем отличается от ионных ловушек, но некоторые нюансы есть. Работа с простыми системами помогут ученым понять, какая из систем является более эффективной. После ряда экспериментов, научное сообщество примет решение, которую из них стоит положить в основу многокубитных квантовых вычислителей с сотнями и тысячами кубитов.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае планируют выпустить настольные квантовые компьютеры для школьников.