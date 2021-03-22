У США можна попрацювати з квантовим комп'ютером на іонних пастках абсолютно безкоштовно

Відкритий доступ до системи надали Національні лабораторії Сандія Міністерства енергетики США.

Національні лабораторії Сандія Міністерства енергетики США пропонують всім охочим протестувати свою квантову систему QScout, що працює за допомогою так званих пасток іонів. Роботу квантової системи фінансує Міненергетики, при цьому вчені зможуть скористатися системою абсолютно безкоштовно.

Про це повідомляє видання scitechdaily.com.

У світі існує кілька квантових комп'ютерів, які знаходяться у вільному доступі. Однак більшість з них працює на кріогенних кубітах. А в березні 2021 року Національні лабораторії Сандія офіційно допустили вчених зі США та всього світу до квантової системі, обчислення якої проводяться за допомогою пасток іонів. На відміну від кріогенних систем, ця система працює за більш високих температур.

Дослідники визнали привабливою таку пропозицію і вже вишикувалися в чергу до QScout. Першими систему випробують вчені з Університету Індіани, потім співробітники компанії IBM, третіми є вчені з Оук-Риджської національної лабораторії, потім за списком йдуть Університет Нью-Мексико та Каліфорнійський університет у Берклі.

Метою всіх цих вчених є розробка алгоритмів для вирішення певних завдань. Складні завдання вирішити поки не вийде, тому що QScout працює на базі всього трьох кубітів. Надалі розробники обіцяють збільшити їх кількість до 32-х. Також на борту у QScout знаходиться напівпровідниковий процесор із системою захоплення та утримання іонів ітербію, яка генерує електричне поле, що й утримує атоми цієї речовини. Зчитування стану кубітів з іонів ітербію проводиться радіохвилями, а кодування — лазером.

Варто зазначити, що робота кріогенних кубітів мало чим відрізняється від іонних пасток, але деякі нюанси є. Робота з простими системами допоможе вченим зрозуміти, яка із систем є більш ефективною. Після низки експериментів, наукове співтовариство вирішить, яку з них варто покласти в основу багатокубітних квантових обчислювачів із сотнями і тисячами кубітів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Китаї планують випустити настільні квантові комп'ютери для школярів.