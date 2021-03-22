Вселенная, прием. Ученые рассказали, как пытались связаться с внеземной жизнью (фото)

Хоть и попытка связаться с инопланетной цивилизацией очень маловероятна, эксперты не бросают это дело и продолжают уведомлять пришельцев о нашем существовании.

В начале 19 века австрийский астроном Йозеф Иоганн фон Литтроу всерьез предложил, чтобы в пустыне Сахара люди начали копать траншеи в виде огромных геометрических узоров, заполняя их керосином и поджигая, пишет Live Science.

Идея заключалась в том, чтобы послать четкий сигнал инопланетным цивилизациям, живущим в других частях солнечной системы. К сожалению, Фон Литтроу так и не увидел, как его идея осуществилась. Тем не менее после того, как он предложил свой амбициозный план, ученые не прекратили попыток установить контакт с внеземной жизнью.

То какие же послания исследователи отправили инопланетянам?

В 1962 году советские ученые нацелили радиопередатчик на Венеру и "поприветствовали" планету по азбуке Морзе, используя всего три слова: мир, Ленин и СССР.

Согласно статье 2018 года, опубликованной в International Journal of Astrobiology, это послание было больше символическим. Более того, это был тестовый запуск совершенно нового планетарного радара, технологии, которая посылает радиоволны в космос, с основной целью наблюдения и картографирования объектов в Солнечной системе.

С точки зрения расстояния, следующая попытка добраться до инопланетян была гораздо более амбициозной. В 1974 году группа ученых, включая астрономов Фрэнка Дрейка и Карла Сагана, передала радиосигнал из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в сторону M 13, звездного скопления на расстоянии около 25 тыс. световых лет от нас.

[ + – ] Фрэнк Дрейк, основатель SETI, сидит рядом с витражом "Послание Аресибо" в своем доме в Аптосе, Калифорния, 2015 год. Фото: The Washington Post

На изображении, отправленном в двоичном коде, была изображена фигурка человека, структура ДНК с двойной спиралью, модель атома углерода и схема телескопа.

"С помощью языка математики и науки, "Послание Аресибо" попыталось вкратце показать то, кем мы являемся как человеческие существа", — сказал Дуглас Вакох, психолог и президент Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence (METI).

По данным Отдела астрономии Корнельского университета, чтобы достичь M 13, потребуется около 25 тыс. световых лет — к этому времени звездное скопление должно переместится.

"Гипотетически инопланетяне все еще могут обнаружить сигнал, его интенсивность в 10 млн. раз превышает интенсивность радиосигналов от нашего Солнца, которое выделяет широкий спектр электромагнитного излучения — от ультрафиолета до радиоволн. Однако это все равно маловероятно", — добавил Сет Шостак, астроном из Института SETI.

Совсем недавно радиоволны использовались для передачи самой разной информации — от искусства до рекламы. В 2008 году "Доритос" отправил свою рекламу в солнечную систему в созвездии Большой Медведицы, находящуюся примерно в 42 световых годах. А в 2010 году послание, написанное на клингонском языке, который использовался вымышленной расой во вселенной "Звездного пути", пригласило реальных пришельцев посетить клингонскую оперу "u" в Голландии.

"Мы полагались не только на радиоволны. Мы также запустили космический корабль, содержащий артефакты с Земли, в надежде, что рано или поздно их извлечет какая-нибудь разумная форма жизни", — отмечают ученые.

Для исследования дальних рубежей нашей Солнечной системы и межзвездного пространства, в 1977 году были запущены "Вояджер-1" и "Вояджер-2". К каждому из них прикреплена "Золотая пластинка", содержащая звуки окружающей среды с Земли и 116 изображений нашей планеты и Солнечной системы. Космические аппараты все еще летают в межзвездном пространстве, ожидая, когда их кто-нибудь обнаружит.

[ + – ] Золотая пластинка со схемой. Фото: NASA/JPL

Но каковы шансы, что это произойдет?

"Шансы равны нулю. Это была всего лишь красивая, поэтическая и смелая попытка", — подчеркивает Шери Уэллс-Дженсен, профессор лингвистики из Университета города Боулинг-Грин (США).

Эксперты сходятся во мнении, что вероятность того, что любая из этих попыток достигнет инопланетных цивилизаций, невелика. Результат зависит не только от того, есть ли в нашей звездной системе инопланетная жизнь, но и от того, понимает ли эта жизнь радиосигналы и разбирается ли она в математике и науке, чтобы интерпретировать наши послания.

Более того, посланные нами сообщения предполагают, что эти пришельцы воспринимают Вселенную так же, как и мы, с помощью слуха и зрения. Но это не значит, что наши попытки связаться бессмысленны.

"Мы ищем внеземные цивилизации и будем продолжать это делать. Я думаю, самое важное, что мы когда-либо говорили — это то, что мы, люди, существуем", — заключила Уэллс-Дженсен.