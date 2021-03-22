Исследования показывают, что извержение Везувия убило людей в Помпеях за 15 минут

Облако пепла и ядовитого газа поглотило римский город и привело к гибели более двух тысяч его жителей

Всего за пятнадцать минут погибло все население римского города Помпеи, после того как вулкан Везувий изверг облако ядовитого газа и пепла. К такому выводу пришли ученые из Университета Бари, Национальным институтом геофизики и вулканологии и Британской геологической службы Эдинбурга. Об этом пишет The Guardian.

Так называемый пирокластический поток из застывших кусков лавы, вулканического пепла и горячих газов обрушился на город через несколько минут после начала извержения. Те жители Помпей, что не покинули свои жилища до этого, погибли за считанные минуты.

[ + – ] Жители Помпей, погибшие при извержении

Напомним, извержение произошло в 79 году н. э., ему предшествовало сильное землетрясение 62 года н. э., описанное, в частности, в "Анналах" Тацита. Часть зданий была разрушена, часть сильно повреждена, некоторые так и не восстановили до извержения.

Извержение Везувия началось днем 24 августа (по другим данным 24 октября 79 года н. э. и длилось около суток, о чем свидетельствуют римские историки, в том числе и Плиний Младший. Оно привело к гибели трех городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии, нескольких деревень и вилл. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

Из 20 000 жителей Помпей погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако точное число погибших неизвестно.

Среди погибших от извержения был известный историк и философ Плиний Старший, который приблизился к Везувию на корабле у Стабии.

[ + – ] Вид на Везувий

"Смертельное облако имело температуру более 100 градусов и состояло из углекислого газа, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла", — утверждает Роберто Исайя, старший научный сотрудник обсерватории Везувия. Оно поглотило Помпеи и его жители буквально скончались в своих кроватях, на улицах и в домах.

"Те 15 минут в этом адском облаке, должно быть, были бесконечными. Жители и представить себе не могли, что происходит. Помпеи привыкли к землетрясениям, но не извержениями, поэтому они были застигнуты врасплох и убиты раскаленным облаком", — отмечает Исайя.

[ + – ] Форум в Помпеях/Все фото: Pompeii - Parco Archeologico

"Очень важно иметь возможность реконструировать то, что произошло во время прошлых извержений Везувия, исходя из геологических данных, чтобы проследить характеристики пирокластических течений и их влияние на людей. И как от них можно защититься", — сказал профессор Пьерфранческо Деллино из Университета Бари.