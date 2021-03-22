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Исследования показывают, что извержение Везувия убило людей в Помпеях за 15 минут

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Кадр из документального фильма про гибель Помпей
Фото: Скриншот | Кадр из документального фильма про гибель Помпей

Облако пепла и ядовитого газа поглотило римский город и привело к гибели более двух тысяч его жителей

Всего за пятнадцать минут погибло все население римского города Помпеи, после того как вулкан Везувий изверг облако ядовитого газа и пепла. К такому выводу пришли ученые из Университета Бари, Национальным институтом геофизики и вулканологии и Британской геологической службы Эдинбурга. Об этом пишет The Guardian.

Так называемый пирокластический поток из застывших кусков лавы, вулканического пепла и горячих газов обрушился на город через несколько минут после начала извержения. Те жители Помпей, что не покинули свои жилища до этого, погибли за считанные минуты.

Жители Помпей, погибшие при извержении
Жители Помпей, погибшие при извержении
Жители Помпей, погибшие при извержении

Напомним, извержение произошло в 79 году н. э., ему предшествовало сильное землетрясение 62 года н. э., описанное, в частности, в "Анналах" Тацита. Часть зданий была разрушена, часть сильно повреждена, некоторые так и не восстановили до извержения.

Извержение Везувия началось днем 24 августа (по другим данным 24 октября 79 года н. э. и длилось около суток, о чем свидетельствуют римские историки, в том числе и Плиний Младший. Оно привело к гибели трех городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии, нескольких деревень и вилл. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

Из 20 000 жителей Помпей погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако точное число погибших неизвестно.

Среди погибших от извержения был известный историк и философ Плиний Старший, который приблизился к Везувию на корабле у Стабии.

везувий, помпеи
Вид на Везувий

"Смертельное облако имело температуру более 100 градусов и состояло из углекислого газа, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла", — утверждает Роберто Исайя, старший научный сотрудник обсерватории Везувия. Оно поглотило Помпеи и его жители буквально скончались в своих кроватях, на улицах и в домах.

"Те 15 минут в этом адском облаке, должно быть, были бесконечными. Жители и представить себе не могли, что происходит. Помпеи привыкли к землетрясениям, но не извержениями, поэтому они были застигнуты врасплох и убиты раскаленным облаком", — отмечает Исайя.

помпеи
Форум в Помпеях/Все фото: Pompeii - Parco Archeologico

"Очень важно иметь возможность реконструировать то, что произошло во время прошлых извержений Везувия, исходя из геологических данных, чтобы проследить характеристики пирокластических течений и их влияние на людей. И как от них можно защититься", — сказал профессор Пьерфранческо Деллино из Университета Бари.