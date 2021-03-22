Дослідження показують, що виверження Везувію вбило людей у Помпеях за 15 хвилин

Хмара попелу і отруйного газу поглинула римське місто і призвела до загибелі понад двох тисяч його жителів.

Всього за п'ятнадцять хвилин загинуло все населення римського міста Помпеї, після того як вулкан Везувій виверг хмару отруйного газу і попелу. Такого висновку дійшли вчені з Університету Барі, Національного інституту геофізики і вулканології та Британської геологічної служби Единбурга. Про це пише The Guardian.

Так званий пірокластичний потік із застиглих шматків лави, вулканічного попелу і гарячих газів обрушився на місто через кілька хвилин після початку виверження. Ті жителі Помпей, що нн покинули свої житла до цього, загинули за лічені хвилини.

[ + – ] Жителі Помпей, загиблі під час виверження

Нагадаємо, виверження відбулося у 79 році н. е., йому передував сильний землетрус 62 року н. е., описаний, зокрема, в "Анналах" Тацита. Частина будівель була зруйнована, частина сильно пошкоджена, деякі так і не відновили до виверження.

Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня 79 року н. е. І тривало близько доби, про що свідчать римські історики, зокрема і Пліній Молодший. Воно привело до загибелі трьох міст — Помпеї, Геркуланум, Стабія, кількох сіл та вілл. Сила виверження була така, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії.

З 20 000 жителів Помпей загинуло близько 2000 осіб. Більшість жителів покинуло місто до катастрофи, проте точне число загиблих невідомо.

Серед загиблих від виверження був відомий історик і філософ Пліній Старший, який наблизився до Везувію на кораблі біля Стабії.

[ + – ] Вид на Везувій

"Смертельна хмара мала температуру понад 100 градусів і складалася з вуглекислого газу, часток розжареного попелу і вулканічного скла", — стверджує Роберто Ісайя, старший науковий співробітник обсерваторії Везувію. Вона поглинула Помпеї і його жителі буквально померли у своїх ліжках, на вулицях і в будинках.

"Ті 15 хвилин у цій пекельній хмарі, мабуть, були нескінченними. Жителі і уявити собі не могли, що відбувається. Помпеї звикли до землетрусів, але не виверженнь, тому вони були захоплені зненацька і вбиті розпеченою хмарою", — зазначає Ісайя.

[ + – ] Форум в Помпеях/Всі фото: Pompeii — Parco Archeologico

"Дуже важливо мати можливість реконструювати те, що сталося під час минулих вивержень Везувію, виходячи з геологічних даних, щоб простежити характеристики пірокластичних течій і їх вплив на людей. І як від них можна захиститися", — сказав професор Пʼєрфранческо Делліно з Університету Барі.