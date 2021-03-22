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Дослідження показують, що виверження Везувію вбило людей у Помпеях за 15 хвилин

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Кадр з документального фільму про загибель Помпей
Фото: Скриншот | Кадр з документального фільму про загибель Помпей

Хмара попелу і отруйного газу поглинула римське місто і призвела до загибелі понад двох тисяч його жителів.

Всього за п'ятнадцять хвилин загинуло все населення римського міста Помпеї, після того як вулкан Везувій виверг хмару отруйного газу і попелу. Такого висновку дійшли вчені з Університету Барі, Національного інституту геофізики і вулканології та Британської геологічної служби Единбурга. Про це пише The Guardian.

Так званий пірокластичний потік із застиглих шматків лави, вулканічного попелу і гарячих газів обрушився на місто через кілька хвилин після початку виверження. Ті жителі Помпей, що нн покинули свої житла до цього, загинули за лічені хвилини.

Жителі Помпей, загиблі під час виверження
Жителі Помпей, загиблі під час виверження
Жителі Помпей, загиблі під час виверження

Нагадаємо, виверження відбулося у 79 році н. е., йому передував сильний землетрус 62 року н. е., описаний, зокрема, в "Анналах" Тацита. Частина будівель була зруйнована, частина сильно пошкоджена, деякі так і не відновили до виверження.

Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня 79 року н. е. І тривало близько доби, про що свідчать римські історики, зокрема і Пліній Молодший. Воно привело до загибелі трьох міст — Помпеї, Геркуланум, Стабія, кількох сіл та вілл. Сила виверження була така, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії.

З 20 000 жителів Помпей загинуло близько 2000 осіб. Більшість жителів покинуло місто до катастрофи, проте точне число загиблих невідомо.

Серед загиблих від виверження був відомий історик і філософ Пліній Старший, який наблизився до Везувію на кораблі біля Стабії.

Везувій, помпеї
Вид на Везувій

"Смертельна хмара мала температуру понад 100 градусів і складалася з вуглекислого газу, часток розжареного попелу і вулканічного скла", — стверджує Роберто Ісайя, старший науковий співробітник обсерваторії Везувію. Вона поглинула Помпеї і його жителі буквально померли у своїх ліжках, на вулицях і в будинках.

"Ті 15 хвилин у цій пекельній хмарі, мабуть, були нескінченними. Жителі і уявити собі не могли, що відбувається. Помпеї звикли до землетрусів, але не виверженнь, тому вони були захоплені зненацька і вбиті розпеченою хмарою", — зазначає Ісайя.

помпеї
Форум в Помпеях/Всі фото: Pompeii — Parco Archeologico

"Дуже важливо мати можливість реконструювати те, що сталося під час минулих вивержень Везувію, виходячи з геологічних даних, щоб простежити характеристики пірокластичних течій і їх вплив на людей. І як від них можна захиститися", — сказав професор Пʼєрфранческо Делліно з Університету Барі.