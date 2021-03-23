Вакцина в таблетке. В начале лета стартуют испытания нового вида прививки от коронавируса

Несколько компаний готовятся перейти к первой фазе испытаний вакцин "второго поколения".

Исследователи готовятся в этом году начать первую фазу испытаний вакцины от коронавируса в таблетках. Об этом сообщает Insider.

Компания Oravax, работающая над препаратом, заявила, что надеется начать первую фазу клинических испытаний на людях уже к июню. Отмечается, что это лишь первый шаг в испытании вакцины и нет никаких гарантий успеха. В целом может пройти год или больше, прежде чем препарат будет разрешен к использованию.

Пероральные вакцины – это вакцины "второго поколения", которые легче вводить и распространять.

Oravax – совместное предприятие двух фирм: израильско-американской Oramed и индийской Premas Biotech.

"Оральная вакцина может потенциально позволить людям принимать ее самостоятельно на дому", – говорит генеральный директор Oramed Надав Кидрон.

По его словам, вакцину в виде таблетки можно будет доставлять в обычном холодильнике и хранить при комнатной температуре, что "с точки зрения логистики упрощает доставку вакцины в любую точку мира".

Профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что оральные вакцины могут иметь и другие преимущества.

"Дело в том, что обычные вакцины, как правило, предотвращают тяжелые последствия, но зачастую не слишком хороши в предотвращении самой инфекции", – отмечает Хантер.

Теория заключается в том, что поскольку инфекция сперва попадает в нос и горло, вакцины, направленные на эти области, помогут остановить инфекцию до того, как она сможет укорениться в организме.

"Результаты исследований Oravax на животных обнадеживают. Но не думайте, что испытания на животных являются залогом успеха для людей. Чтобы быть уверенными, нам нужны исследования на людях", – подытожил Хантер.

Среди вакцин "второго поколения" также испытываются и другие препараты, вводимые с помощью спрея в нос. Ученые также изучают возможность вакцинации с помощью пластырей.

Ведущий научный сотрудник по разработке вакцины Oxford/AstraZeneca Сара Гилберт говорит, что компания изучает возможность создания вакцины в виде таблеток и назального спрея.

Другая компания ImmunityBio уже проводит первую фазу испытаний пероральной версии вакцины. Несмотря на это, препарат будет использоваться, как дополнение к внутримышечной вакцине.

Единственные испытания пероральной вакцины против коронавируса, которые были проведены на людях, пока не дали результатов. В конце 2020 года компания Vaxart объявила о хороших результатах испытаний на животных, но первые испытания на людях показали разочаровывающие результаты.